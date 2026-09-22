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DOBIO I 'MASNU' KAZNU

POPUŠIO JE Pokušao u Hrvatsku prošvercati 42.000 cigareta. Pogledajte gdje ih je sve sakrio

Piše Ivan Štengl,
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POPUŠIO JE Pokušao u Hrvatsku prošvercati 42.000 cigareta. Pogledajte gdje ih je sve sakrio
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Foto: carina.hr
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Zbog počinjenog prekršaja iz članka 137.a stavka 1. Zakona o trošarinama, stranom državljaninu izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000,00 eura

Carinski službenici su na graničnom prijelazu Svilaj u subotu spriječili nezakoniti unos 42.000 komada cigareta u Hrvatsku.

- Vozač  osobnog automobila s njemačkim registarskim oznakama, državljanin Bosne i Hercegovine, pokuša je ući u EU bez prijave robe carinskom tijelu.

Foto: carina.hr

Cigarete raznih vrsta bile su vješto skrivene na više mjesta u vozilu - ispod upravljača, u stražnjem braniku, bočnim stranicama prtljažnika, ispod stražnje klupe, u šupljinama vrata te ispod vozačevog sjedala.

HRPA GOTOVINE PA OVO JE NEMOGUĆE Srbin pao na Bajakovu. Evo gdje je sakrio novac. Carinici u potpunom šoku
PA OVO JE NEMOGUĆE Srbin pao na Bajakovu. Evo gdje je sakrio novac. Carinici u potpunom šoku

- Zbog počinjenog prekršaja iz članka 137.a stavka 1. Zakona o trošarinama, stranom državljaninu izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000,00 eura. Vozilo kojim je pokušao izvršiti krijumčarenje, kao i sama roba, trajno su mu oduzeti - navodi policija.

Foto: carina.hr
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