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Porezi ne smiju biti jedini odgovor za gladni državni stroj

Piše Ana Dasović,
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Porezi ne smiju biti jedini odgovor za gladni državni stroj
Zagreb: Predstavljanje propisa za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasnistvu Republike Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Umjesto većih poreza, važna je bolja kontrola države i kažnjavanje onih koji krše zakone, poručuju paušalci i obrtnici

Vladina borba protiv inflacije jučer je dobila nove obrise, barem u resoru ministra Tomislava Ćorića. Ministar financija predstavio je prijedlog oporezivanja o kojemu se već mjesecima vodi rasprava. Već u svibnju je najavljen antiinflacijski paket prema kojem bi posebno bili oporezovani paušalni obrti i kratkoročni najam u turizmu.

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Komentari 12
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