Umjesto većih poreza, važna je bolja kontrola države i kažnjavanje onih koji krše zakone, poručuju paušalci i obrtnici
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Porezi ne smiju biti jedini odgovor za gladni državni stroj
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Vladina borba protiv inflacije jučer je dobila nove obrise, barem u resoru ministra Tomislava Ćorića. Ministar financija predstavio je prijedlog oporezivanja o kojemu se već mjesecima vodi rasprava. Već u svibnju je najavljen antiinflacijski paket prema kojem bi posebno bili oporezovani paušalni obrti i kratkoročni najam u turizmu.
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