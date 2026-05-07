Porezna najavila: Građanima i poduzetnicima nekoliko dana će biti nedostupne e-usluge...

Piše HINA,
Zagreb: Zgrada Porezne uprave u kojoj se nalazi ured uhićenog Slaviše Penave | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zbog prelaska na novu infrastrukturu od četvrtka poslijepodne do 11. svibnja neće biti moguće predavati JOPPD obrasce ni koristiti dio elektroničkih servisa Porezne uprave.

Porezna uprava izvijestila je da će u četvrtak od 16 sati doći do privremenog prekida dijela elektroničkih usluga Porezne uprave, zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu. Od danas od 16,00 sati, pa sve do 11. svibnja u 8,00 sati ujutro neće biti moguće podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) i JOPPD obrazaca te izmjena ovlaštenika. U tom razdoblju neće biti dostupne ni elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike.

Iz Porezne uprave napominju da će u tom razdoblju sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a raditi nesmetano. Dodaju i da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, pa oni porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava, dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršiti po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

Također, najavljuju da radi dodatnog osiguranja kontinuiteta i provjere procesa, ove nedjelje u predprodukcijskom okruženju, s lokacije Porezne uprave, omogućit će se slanje i uvid u JOPPD obrasce od strane predstavnika strukovne zajednice računovođa (Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske, Udruženje računovođa pri HGK i Sekcija računovođa pri HOK) te predstavnika ministarstava unutarnjih poslova, obrane, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ta aktivnost, ističu, ima za cilj dodatno potvrditi ispravnost i spremnost sustava prije njegove ponovne pune dostupnosti.

