Obavijesti

News

Komentari 8
OČAJ U DUBRAVI PUŠĆANSKOJ PLUS+

Porezni dužnik baca otpad u šumu i nitko mu ništa ne može: 'Vidite ovo, pa sve će se urušiti!'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 6 min
Porezni dužnik baca otpad u šumu i nitko mu ništa ne može: 'Vidite ovo, pa sve će se urušiti!'

Daniel Šeničnjak priznao je za 24sata da baca otpad u šumu, našli smo dokument po kojem to radi bar od 2009. godine. Stanovnici javljaju da je deponij sve veći, javile su se pukotine i boje se klizišta

Danijel Šeničnjak, poduzetnik o kojem smo već pisali jer je ilegalnim deponijem zaustavio potok te poplavio šumu i privatne parcele u Dubravi Pušćanskoj kraj Zaprešića, ne radi to 'od jučer'. Iskopali smo dokument datiran 2013. godine koji govori o stanju u prostoru Općine Pušća 2009. do 2013. godine, kojeg potpisuje Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025