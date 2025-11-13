Daniel Šeničnjak priznao je za 24sata da baca otpad u šumu, našli smo dokument po kojem to radi bar od 2009. godine. Stanovnici javljaju da je deponij sve veći, javile su se pukotine i boje se klizišta
OČAJ U DUBRAVI PUŠĆANSKOJ PLUS+
Porezni dužnik baca otpad u šumu i nitko mu ništa ne može: 'Vidite ovo, pa sve će se urušiti!'
Danijel Šeničnjak, poduzetnik o kojem smo već pisali jer je ilegalnim deponijem zaustavio potok te poplavio šumu i privatne parcele u Dubravi Pušćanskoj kraj Zaprešića, ne radi to 'od jučer'. Iskopali smo dokument datiran 2013. godine koji govori o stanju u prostoru Općine Pušća 2009. do 2013. godine, kojeg potpisuje Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.
