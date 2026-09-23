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NEKI SE RANIJE NAGODILI

Poreznicima u Splitu sude zbog mita: Dobivali alkohol, skupe ručkove i uređenje kupaonice?!

Piše 24sata,
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Poreznicima u Splitu sude zbog mita: Dobivali alkohol, skupe ručkove i uređenje kupaonice?!
storyeditor/2023-06-22/PXL_310117_15454598.jpg | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL.
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Riječ je o slučaju koji je u javnosti prvi put prezentiran akcijom uhićenja još tamo 2021. godine, dok je USKOK podigao optužnicu 2023. godine

Na Županijskom sudu u Splitu krenulo je suđenje dvojici bivših zadarskih poreznih inspektora i četvorici poduzetnika. Tereti ih se da su pogodovali poreznim dužnicima, a zauzvrat dobili ručkove, alkohol, meso pa čak i uređenje kupaonice, prenosi Dalmacija Danas.

Riječ je o poreznim inspektorima Robertu Slavici i Zlatku Filipoviću te poduzetnicima Branku Bonguru, Davoru i Ivanu Luliću te Marinu Dokozi. Sva šestorka izjasnila se da nisu krivi.

Ranija rasprava je odgođena nakon što su obrane osporavale zakonitosti i dijela dokaza, poput pretrage i oduzimanja mobitela i mjere nadzora. Viši sud ih je sada odbio te je postupak nastavljen.

Riječ je o slučaju koji je u javnosti prvi put prezentiran akcijom uhićenja još tamo 2021. godine, dok je USKOK podigao optužnicu 2023. godine. Vremenski raspon u kojem se deset optuženika teretilo za nedjela je popriličan, od 2015. godine do akcije kojom su glavni likovi uhićeni.

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Slavica je radio na poslovima naplate, stečaja ovrha i likvidacije u zadarskoj Poreznoj upravi, a Uskok ga tereti da je od 2015. do 2021. pogodovao tvrtki Branka Bungura.

Nije poduzeo mjere za naplatu poreznog duga tvrtke, iako je isti iznosio milijun kuna u jednom trenutku. Uz to, tužiteljstvo tvrdi da je Bunguru dojavio kada će biti provedene zapljene novca na računima kako bi novac mogao biti prebačen drugdje. Zbog toga država nije naplatila više od dva milijuna eura poreznog duga.

Bungur je prema optužnici Slavici davao alkohol iz vinarije i pivovare te pogodovao pri zapošljavanju njegova brata u komunalnoj tvrtki.

Slavica se tereti da od siječnja 2018. do ljeta 2021. godine nije poduzeo radnje za blokiranje imovine društva Ivana Lulića iako je dug bio preko 83 tisuća eura Filipovića je kao poreznika II za naplatu, ovrhe, stečajeve i likvidacije nagovorio da ne poduzima mjere ovrhe na računima i imovini tvrtki Lulića, koji je prebacio svu imovinu s firme na druge osobe.

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Slično je postupao i prema Dokozinoj firmi, koja je mjesečno bila u dugu do 15.900 eura te je na aplikaciji eOvrha bilježena ponavljajuća mjesečna uputa ‘izdati blokadu’, no Slavica je izdavao samo opomene omogućivši tako neometano poslovanje. Dokoza mu je plaćao pića i ručkove po lokalima, ali je o svom trošku obavio uređenje kupaone u stanu poreznika.

U istom je postupku bilo optuženo deseto ljudi, a četvorica su se u međuvremenu nagodila s USKOK-om, priznala kaznena djela i dobila pravomoćne kazne. Među njima je i bivši porezni inspektor Žarko Gospić, koji je priznao više kaznenih djela primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti.

Dobio je kaznu od 11 mjeseci zatvora, koja mu je zamijenjena radom za opće dobro.

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