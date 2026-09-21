Brutalno ju je izbo 26 puta: Ubojica Brnelić je plakao dok je svjedočila Rominina sestra

Iz obrisanih poruka između optuženika i njegove majke, koje sam naknadno pročitao u spisu, smatram kako se da iščitati da je ona bila upoznata s onim što se moglo dogoditi. Nadam se da ćemo istinu doznati nakon svjedočenja njegovih roditelja, rekao je Damir Vlašimsky u nastavku suđenja Franu Brneliću (24), optuženom za teško ubojstvo svoje djevojke Romine Vlašimsky (22). Nju je 6. prosinca 2025., oko 7.20, na 4. katu roditeljskog stana u središtu Rijeke, usmrtio višestrukim ubodima kuhinjskim nožem.

Kad je doznao da je njegova kći stupila u vezu s Franom, kaže da je bio sretan jer poznaje njegove roditelje, kao mlađi su se družili, a Franov djed mu je svojedobno bio sportski trener. Dodao je kako ništa nije upućivalo na to da bi se ovakva tragedija mogla dogoditi.

Foto: 24sata

Rominina majka Jadranka, pak, kaže da je, sumirajući sve s odmakom, bilo pritužbi i crvenih zastavica.

- S Rominom sam bila jako bliska, povjeravala mi se o svemu, a na mobitelu sam imala lokator te sam uvijek znala gdje je. O Franu, s kojim je bila u vezi nekih mjesec i pol, govorila je da je jako dobar dečko, pristojan, pažljiv, kupovao joj je cvijeće, bombonijeru, išli su zajedno u Trst. Jedino što joj je smetalo je što je jako puno radila, od 8 do 20 sati, a Fran je stalno dolazio kod nje i nije se imala vremena naspavati i odmoriti pa se žalila da joj je to malo naporno. Mislim da je za njegovu konzumaciju droge saznala na rođendanu iako mi to nije rekla jer je znala moj stav o tome. Tad mi je rekla da je bio tužan i depresivan jer se nekoliko puta nije pojavio na poslu, zbog čega mu je prijetio otkaz, te da su ona i njezino društvo jedino što ima. Žalio se na svoje društvo, rekao da s njima puno pije i da želi s tim prestati. Ništa nije upućivalo na ono što se dogodilo. Jedino što sam primijetila je da je po meni možda bio posesivan jer ju je stalno zvao, zahtijevao da zna gdje se nalazi te mu je jednom prilikom slala slike mene i nje dok spavamo na kauču - rekla je vidno potresena Rominina majka Jadranka, koju je suprug nakon ubojstva zatekao pred zgradom kako vrišti: "Dajte joj moje srce i krv, spasite je!", nakon što je saznala da joj je kći mrtva.

U trenutku kad je Rominina sestra Lucija svjedočila kako je Romina hvalila Frana kao jako dobrog dečka kojega je, za razliku od prijašnjih dečki, planirala upoznati sa svojom obitelji, zaplakao je.

- Bili smo uzbuđeni da ga upoznamo, pogotovo jer smo znali njegovu obitelj. Planirali smo ga zvati na ručak nakon Božića, čak je i baki pričala o njemu. No nakon ubojstva sam doznala da se jedanput jednom prijatelju povjerio rekavši da je on nju prevario, a ako ona bude njega, da će je ubiti. To je tad možda bila sprdačina, ali meni sad nakon svega nije - rekla je Rominina sestra.

Foto: Facebook/Stuffed Ice Cream NYC

Ono što je obitelj Vlašimsky dodatno povrijedilo je, kažu, nedostatak empatije od strane Franovih roditelja.

- Mi se poznajemo godinama, no nakon svega mi se Franova majka javila samo jednom porukom. Napisala je da suosjeća s nama i da je shrvana do boli. Dva dana nakon ubojstva bila je na poslu, a kasnije su viđeni na feštama, na kupanju u Bakru, da ih svi vide, kao da se ništa nije dogodilo. Jako boli taj nedostatak empatije jer smo svi iz istoga mjesta, imamo iste prijatelje. To doživljavam kao zabijanje čavla u našu bol - rekla je kroz suze Rominina majka.

Franov prijatelj i kolega s posla opisao ga je kao dobrog, mirnog i povučenog dečka, koji nije bio sklon nasilju.

- Dapače, uvijek se povlačio kad bi negdje izbila neka svađa. No povjerio mi se da je povremeno konzumirao kokain, zbog čega ponekad subotom ne bi došao na posao. Rekao je da to ne želi više. O tome smo u tri godine, koliko ga znam, pričali možda tri, četiri puta. Kad je prohodao s Rominom, činio mi se sretan, ponovno je krenuo sa mnom u teretanu i na košarku, zahvaljivao Bogu da ju je upoznao - rekao je prijatelj.

Podsjetimo, tužiteljstvo Frana Brnelića tereti da je djevojku najprije dvaput udario u glavu nepoznatim predmetom, a potom napao nožem. Nakon što je tijekom napada došlo do odvajanja oštrice od drške, prema optužnici, uzeo je drugi nož i nastavio napad.

Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Romina je zadobila ukupno 26 ubodnih, reznih i ubodno-reznih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Imala je i ozljede na šaci koje upućuju na pokušaj obrane.

Uspjela je izaći iz stana na stubište zgrade, gdje su je pokušali reanimirati. Unatoč naporima liječnika, preminula je od posljedica teških ozljeda, odnosno iskrvarenja.

U vrijeme smrti bila je pred 23. rođendanom, koji je trebala proslaviti 15. prosinca.

Nakon napada Brnelić je ostao u stanu i sebi zadao nekoliko porezotina. Zadobio je lakše ozljede, a nakon liječničke pomoći završio na psihijatriji. Policija je tijekom očevida u stanu pronašla dva krvava noža za koja se smatra da su korištena u napadu.

Tijekom prvog ispitivanja rekao je da je noć prije konzumirao veću količinu droge. Prema ranije objavljenim informacijama, govorio je i o "unutarnjem glasu" koji mu je govorio da ubije sebe i učini nešto što nije želio.

Suđenje se nastavlja u utorak, kad se očekuje svjedočenje Brnelićevih roditelja. 