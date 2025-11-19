Portret Gustava Klimta na dražbi prodan za rekordnih 236,4 milijuna dolara

Rijedak portret austrijskog slikara Gustava Klimta prodan je u utorak na dražbi u New Yorku za 236,4 milijuna dolara, postavši tako drugo najskuplje umjetničko djelo i najskuplje djelo moderne umetnosti ponuđeno na aukciji.

Šest ponuđača nadmetalo se punih 20 minuta za "Portret Elisabeth Lederer" koji je Klimt naslikao između 1914. i 1916. godine.

Ulje na platnu visoko gotovo dva metra prikazuje kćer Klimtova glavnog pokrovitelja odjevenu u kineski kimono kako stoji pred plavom tapiserijom s motivima nadahnutim Azijom. Iz Sotheby'sa, koji je djelo ponudio na dražbi nisu otkrili identitet kupca.

Najskuplja dosad na aukciji prodana slika i dalje ostaje "Salvator Mundi", a pripisuje se Leonardu da Vinciju. Kupljena je 2017. godine za 450 milijuna dolara.

"Portreti u punoj veličini ovakve impresivne veličine i uz to iz Klimtova najplodnijega stvaralačkog razdoblja (1912. – 1917.) iznimno su rijetki. Većina ih je u sastavu velikih muzejskih zbirki", rekao je u utorak predstavnik Sotheby'sa. "Slika ponuđena večeras na dražbi jedan je od samo dva takva naručena portreta koji su ostali u privatnom vlasništvu", dodao je.

Sliku su za vrijeme Drugoga svjetskog rata ukrali nacisti i gotovo je uništena u požaru, ali je 1948. godine vraćena Elizabethinu bratu Erichu, koji je bio čest motiv djela Egona Schielea, Klimtova suvremenika i prijatelja. U Erichovu je vlasništvu ostala do 1983. godine, kada ju je prodao. To je bilo dvije godine prije njegove smrti.

Kada je o Klimtovim djelima riječ, prošli je aukcijski rekord držala "Dama s lepezom", koja je prodana u Londonu 2023. godine za 85,3 milijuna funti.

U četvrtak će Sotheby's u New Yorku na aukciji ponuditi autoportret Fride Kahlo. I to bi djelo moglo dosegnuti rekordnu cijenu, kada su posrijedi djela ove velike umjetnice. Procijenjeno na 40 do 60 milijuna dolara, djelo Fride Kahlo iz 1940. pod nazivom "San (Krevet)" prikazuje meksičku slikaricu kako spava u krevetu u sjeni velikog kostura.

Zasad rekord za slikaričina djela drži još jedan njezin autoportret iz 1949., "Diego i ja", koji je prodan za 34,4 milijuna dolara.