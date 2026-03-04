Obavijesti

SUPROTNOST OD ŠPANJOLSKE

Portugalski premijer: Američko korištenje zračne baze na Azorima je u skladu sa zakonom

Portugalski premijer: Američko korištenje zračne baze na Azorima je u skladu sa zakonom
Stav Portugala je u oštroj suprotnosti sa stavom Španjolske koja je razljutila američkog predsjednika Donalda Trumpa jer je odbila dati dopuštenje za korištenje svojih baza

Portugalski premijer Luis Montenegro branio je u srijedu svoju odluku da dopusti Sjedinjenim Državama korištenje zračne baze Lajes na portugalskim Azorima tijekom kampanje bombardiranja Irana, što je u suprotnosti sa stavom susjedne Španjolske koja je odbila takve zahtjeve.

Dugogodišnji sporazum Portugala i Sjedinjenih Država omogućuje Washingtonu korištenje baze bez prethodnog odobrenja tijekom mirnodopskog vremena, ali zahtijeva odobrenje Lisabona kad počnu neprijateljstva.

Montenegro je rekao parlamentu u srijedu da je američko korištenje baze u skladu s portugalskim zakonom i sporazumima sa Sjedinjenim Državama. Ovlaštenje je dano u obrambene svrhe, na temelju nužde i protiv vojnih ciljeva, u skladu s međunarodnim pravom, rekao je portugalski premijer. 

"Portugal objektivno ima bliske odnose s našim saveznikom, Sjedinjenim Državama", rekao je Montenegro zastupnicima.

"Iran je više puta prekršio međunarodne norme svojim nuklearnim ambicijama i projektilima dugog dometa", rekao je Montenegro, opisujući Teheran kao državu sponzora međunarodnog terorizma.

Stav Portugala je u oštroj suprotnosti sa stavom Španjolske koja je razljutila američkog predsjednika Donalda Trumpa jer je odbila dati dopuštenje za korištenje svojih baza.

Montenegro nije izravno komentirao razliku u politici u odnosu na susjednu zemlju, ali je napomenuo da je Portugal bio među osnivačima NATO-a 1949. godine, dok se Španjolska pridružila tek 1982.

Rekao je da vlada vjeruje da diplomacija mora biti prioritet, ali da je Iran od početka sukoba napadao druge zemlje koje nisu bile uključene u neprijateljstva.

Portugalska vlada će također provesti "izvanredno i privremeno" smanjenje poreza na naftu i energetske derivate kako bi nadoknadila svako povećanje cijene goriva iznad 10 centi u odnosu na ovotjednu cijenu zbog sukoba, dodao je.

