Poruka policajke djevojkama: 'Kao roditelj, molim vas javite se inače nikad neće prestati'

Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje na voditeljem zagrebačkih mažoretkinja Alenom Šćuricem zbog incidenta na dočeku rukometaša, a pozivaju i djevojke koje su svjedočile ili izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da se s punim povjerenjem obrate policiji.

Sve više djevojaka počelo je iznositi svoja svjedočanstva o Šćuricu.

- Mogu vam potvrditi da je PU zagrebačka provela kriminalističko istraživanje. Dio je okončan, a dio je u tijeku. Dio koji je okončan odnosi se na događaj na Trgu bana Josipa Jelačića tijekom dočeka naših rukometaša. Tijekom četvrtka, osumnjičeni 56-godišnji državljanin RH je uhićen i nakon ispitivanja uz optužni prijedlog prepraćen Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Teretimo ga za dva prekršaja - iz domene Zakona o prekršaja protiv javnog reda i mira, članak 6 i Zakona o ravnopravnosti spolova, članak 31 - kazala je za RTL Nikolina Grubišić Požar, voditeljica maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke.

Iz policije kažu kako će djelovati i po pitanju brojnih svjedočanstava djevojaka koja su se pojavila posljednjih dana.

- Naglasila bih da je to tek početak. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem, neke su nam se osobe već javile, s obzirom na to da imamo saznanja da je još djevojaka, maloljetnih i punoljetnih, bilo izloženo nasilničkom ponašanju osumnjičenog - kazala je Grubišić Požar.

Grubišić Požar kaže kako se nada da će sve ovo potaknuti što više djevojaka da se jave.

- Nadam se da hoće i ovom prilikom im poručuje da nitko, baš nitko, nije vlasnik života i da one mogu preuzeti stvar u svoje ruke. Da nam se s punim povjerenjem obrate, ako žele mogu doći s prijateljicom, roditeljima, obratiti se raznim udrugama i doći u policiju ako im je tako lakše - poručila je.

- Nikakvo nasilje, pa ni verbalno nije pedagoško. To samo govori o kakvom društvu živimo. Poručila bih mladima, neovisno radi li se o djevojkama ili mladićima, koji dožive bilo koju nelagodu; fizičku ili verbalnu agresiju, da to ne dopuštaju. Neovisno radi li se o prekršaju ili kaznenom djelu, nasilje nema nikakvog opravdanja i niti jedan pedagog, posebice ljudi koji rade s djecom, si to ne bi trebali dopustiti. Htjela bih naglasiti da nasilje, u ovom slučaju verbalno, nije izraz moći nego bespomoći i frustriranost osobe i sigurno nije način rješavanja bilo kojih poteškoća u bilo kojem odnosu - poručila je Grubišić Požar i još jednom pozvala sve djevojke da se s punim povjerenjem jave policiji.