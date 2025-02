Šćuric za 24sata: Nikad nisam rekao da smršave, pa imamo djevojke s viškom kila u timu!

Nakon što je objavljena snimka na kojoj ljutiti Alen Šćuric, šef Zagrebačkih mažoretkinja, viče na mažoretkinju i unosi joj se u lice, još bivših članica je odlučilo porazgovarati s novinarima. Neke od njih su za 24sata izjavile da im je Šćuric prijetio da neće na natjecanja dok ne smršave i izravnaju trbuhe, da je prijetio da neće na europsko natjecanje jer su ga razočarale i osvojile drugo mjesto.

- Sjećam se i kolektivnog straha koji bi nastao među nama djevojčicama kad bi on najavio da će doći na trening. Nekad smo od straha i muke znale plakati i povraćati. I danas me prolazi jeza kad se toga sjetim. Kad bi nas došao gledati, uvijek je držao monologe kako smo užasne, a on nam je sve omogućio. Prijetio nam je svime i svačime ako ga osramotimo na natjecanju jer moramo biti najbolje - rekla je jedna bivša članica.

Zagrebačke mažoretkinje prestaju s radom nakon 31 godinu, Grad ih ne želi financirati | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nazvali smo Alena Šćurica i suočili ga s optužbama.

- Nije istina da sam ikome branio natjecanja zbog težine ili govorio da je debela. Dajte pogledajte sad tim pa mi recite jesu li to sve manekenke, jesu li dotesane ili ima cura koje imaju ozbiljan višak kilograma? Pa valjda je to dovoljno! Uvijek smo u timu imali barem 25 posto cura ili više koje su bile ozbiljno jače djevojke. Do nedavno nam je predvodnica bila djevojka koja je imala barem 20 kila viška. Ako je igdje tako, kod nas sigurno nije. Bivše cure, ako su to naše bivše cure, Boga pitaj u kojem su timu bile, kako su otišle, je li ih Savjet izbacio, jer ja ne izbacujem, jesu li sad frustrirane - govori Šćuric koji nas je pozvao i na trening: - Dođite, ja ću se maknuti pa pričajte s curama. Pobogu!

Pitali smo ga i drži li im monologe, je li im ikada rekao da su užasne i prijetio da neće na natjecanja.

- Gledajte, reći ću vam jednu stvar. Ja molim Boga da zadnji trening prije prvenstva bude loš. Jer onda morate biti odrješiti, reći neke stvari, ne baš ovakve ka što kažu da sam rekao, i onda bude super natjecanje. To je nešto u psihi djece, ja stvarno ne znam zašto, ali je tako. Svašta kažem, da neće ići na prvenstvo i onda sve bude okej. I to je metoda koju ne koristim samo ja, i drugi treneri to koriste. Ali nije istina da je itko plakao i povraćao, pa to je suludo, gdje je pamet - govori.

Jedna od bivših mažoretkinja kaže da je imala problem kad je napuštala Zagrebačke mažoretkinje.

- Imala sam dramu jer me nije htio pustiti. Stalno me ispitivao kakva sam ja to osoba koja želi ići od njega, a on mi je sve omogućio. Bila sam na nekoliko razgovora i, kad je primijetio da ne postiže ništa vikanjem i prijetnjom, počeo mi je nuditi sve i svašta. Sva sreća da sam bila dovoljno razumna i otišla na vrijeme - kazala je bivša mažoretkinja.

Šćuric kaže da i to djelomično demantira.

- Ovo nije istina da sam rekao, nikad nisam rekao nekome da sam 'sve omogućio'. Pa ja sam stotinama djevojaka isfinancirao fakultet svojim novcima, pa pitajte tu cure, dobit ćete potpun drugačiju sliku. I naravno da odgovaramo djevojku koja želi otići, iskusna mažoretkinja puno znači. Kad cura odlazi iz tima, molimo ih, nagovaramo, obećavamo posao ako možemo, ili ih zaposlimo kod nas ako možemo, ali ne možemo uvijek, a ipak imamo neki utjecaj. To se dešava, imamo nekoliko razgovora, svašta nudimo, svakakve povlastice, to je istina. Ako neka treba posao, mi joj ga nađemo samo da ostane u timu. Ali nitko im ne prijeti, ne vrišti na njih. Znate, ako je netko odlučio otići, taj ide, i nema toga što ih može zadržati, ali trudimo se da ne odu. Pa imamo jednu bivšu vođu tima koja je htjela otići pa je ostala još četiri godine - zaključuje.

Zagreb: Zagrebačke mažoretkinje dobile zahvalu za 30 godina sudjelovanja na Maksimirskom stadionu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dotaknuli smo se i financiranja Zagrebačkih mažoretkinja, koje imaju sponzore, članarine i javljaju se na natječaje Grada Zagreba, jer su udruga građana, a ne institucija.

- To nekako jesmo riješili. Grad je traži da dam minimalnu kalkulaciju za preživljavanje koja je bila 15 tisuća eura. Na kraju nismo dobili ni to nego 10 i nećemo dobiti više. Nakon ovoga vjerojatno ne možemo ni pokušati pitati, ali dobro - rekao je.

Pokojni gradonačelnik Bandić je bio darežljiviji.

- Mi smo se javljali na natječaje kao i svi. Dobivali smo od 25 do 40 tisuća eura godišnje. Od onda nismo od Grada dobili ništa, nešto sitno od Turističke zajednice. Mi smo i prije imali različita financiranja, ima vam tu i sponzora i različitih komercijalnih nastupa, članarine su visoke. Netko je rekao da ne idu roditelji s nama na turneje, ali to nije istina, djelomično se financiramo i jer oni plaćaju smještaj pa se i tu da nešto uštipnuti. Ima niz izvora financiranja, jak puno i ni jedan nije presudan, ni jedan ne čini više d 10 post prihoda - objasnio je Šćuric.