Posavec: HNS mora napustiti HDZ prije rekonstrukcije Vlade

Uoči najavljene rekonstrukcije Vlade, premijer Andrej Plenković je u novi problemima sa kolacijskim partnerima. I to HNS-om koji ima šest zastupnika u saborskom klubu i bez njih vjerojatno ne bi prošlo niti izglasavanje novih ministara i rekonstrukcija Vlade.

HNS-ov Međimurski župan i jedan od onih kojeg mnogi vide na čelu HNS-a nakon odlaska Ivana Vrdoljaka nam je potvrdio da traži sjednicu predsjedništva i Središnjeg odbora prije nego što Plenković uopće predloži nove ministre. Na njoj bi trebali raspraviti i o tome da napuste vladajuću koaliciju koja je za Posavca postala besmislena.

- Moramo biti puno ozbiljniji i odgovorniji s obzirom na sve što se događa. Moramo zauzeti jasnije i čvršće stavove o tome kako ministarske afere opterećuju rad Vlade koja ne može ovisit o nekim 'žetončićima' u Saboru. Mi ne znamo niti tko čini parlamentarnu većinu. Pa zato ne smijemo više gubiti vrijeme i čekati kao tehnička Vlada zadnju godinu mandata da se sve pročisti. Parlamentarni izbori trebaju biti najesen. Nova Vlada se stigne formirati do presjedanja Europskom unijom na početku 2020. godine. Sada Vlada i vladajuća većina funkcionira kao raštimani orkestar - rekao nam je Posavec.

On se već ispričao za koaliciju sa HDZ-om biračima, ali stranka je preko toga prešla i rekla da je to njegov stav. Sada njegov zahtjev vjerojatno znači to da ili će HNS napustiti kolaciju ili će Posavec napustiti HNS ako odbiju njegov prijedlog.

Ovom najavom su iznenađeni u vrhu HNS-a, ali smo zasad dobili samo neslužbeni komentar. Naš sugovornik upozorava da je Posavec istu stvar predložio prije mjesec dana, da je predsjedništvo odbilo njegovu ideju, ali da je jednako tako zaključilo i da neće ostati u kolaciji ako u Vladi ostane Lovro Kuščević.

- Koliko god nas zbog toga prozivali iz HDZ-a, Kuščević je otišao i sad nema više razloga za provocirati nove izbore i destabilizirati državu. Nije vođenje države dječji vrtić. Nas čeka borba za veće plaće učitelja i nastavnika, moramo nastaviti i kurikularnu reformu. Naši ministri su uspješni, povukli smo tri milijarde za razvoj znanosti, grade se centri kompetentnosti, preko 20.000 građana je kupilo jeftinije stan kroz naše programe, obnovljeno je 1300 vrtića, škola i bolnica, borimo se za e-dozvole i rezanje birokracije. Ne možemo biti neozbiljni, mi moramo nastaviti odraditi posao, građani od nas to očekuju. Normalno da se ne slažemo sa svima sa HDZ-om, ali za rušenje Vlade u ovom trenutku nema razloga - kaže nam jedan visoki dužnosnik HNS-a koji kaže da ne razumije Posavca i njegovo inzistiranje.

Dodatno kaže da će Vlada održati sjednicu u Međimurju sljedeći tjedan i da će županija dobiti projekte vrijedne milijarde kuna, pa mu je Posavčevo inzistiranje na novim izborima zbog toga neshvatljivo.