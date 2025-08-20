Sjevernoj Koreji slao oružje iz Kalifornije: 'Bilo je za iznenadni napad na Južnu Koreju...'

Muškarac iz Kalifornije osuđen je na osam godina zatvora nakon što je priznao da je Sjevernoj Koreji poslao oružje i streljivo, za koje je rekao da su trebali biti korišteni za iznenadni napad na Južnu Koreju, priopćile su u utorak vlasti, piše ABC news.

Shenghua Wen (42) došao je u SAD iz Kine sa studentskom vizom 2012. godine i ilegalno ostao u zemlji nakon što je istekla, navodi se u izjavi ureda američkog državnog odvjetnika u Los Angelesu. U lipnju se izjasnio krivim zbog kršenja Zakona o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima i za djelovanje kao ilegalni agent strane vlade. Presudu su mu izrekli u ponedjeljak.

Wen je istražiteljima rekao da se prije ulaska u SAD sastao sa sjevernokorejskim dužnosnicima u veleposlanstvu u Kini, gdje su mu dali upute da nabavi robu za sjevernokorejsku vladu. Priznao je da je pokušao kupiti uniforme kako bi prikrio sjevernokorejske vojnike za iznenadni napad. Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pokazao je namjeru razmjestiti nuklearno oružje duž sjevernokorejske granice s Južnom Korejom, saveznicom SAD-a. Nedavno je isporučio lansere projektila sposobne za nuklearno oružje vojnim jedinicama na prvoj crti bojišnice.

Sjevernokorejski dužnosnici kontaktirali su Wena 2022. godine putem aplikacije za online razmjenu poruka i uputili ga da kupi vatreno oružje, rekli su tužitelji. Godine 2023. poslao je dva kontejnera oružja i drugih predmeta iz Long Beacha u Kaliforniji u Sjevernu Koreju preko Hong Konga. Američkim vlastima je rekao da je za to primio oko 2 milijuna dolara.

Kako bi proveo svoju operaciju, Wen je 2023. godine kupio tvrtku pod nazivom Super Armory, tvrtku za izdavanje savezne dozvole za oružje, za 150.000 dolara i registrirao je na ime svog poslovnog partnera u Teksasu. Angažirao je druge ljude da kupe vatreno oružje, a zatim ga je odvezao u Kaliforniju, lažno predstavljajući pošiljke kao hladnjak i dijelove za fotoaparate. Istražitelji nisu rekli je li Wen organizirao ikakve pošiljke tijekom svojih prvih 10 godina u SAD-u.

FBI je u rujnu zaplijenio 50.000 komada streljiva iz Wenove kuće u Ontariju, koji su bili uskladišteni u kombiju parkiranom na prilazu, navodi se u pritužbi. Također su zaplijenili uređaj za identifikaciju kemijske prijetnje i uređaj za detekciju prijenosa za koji je Wen rekao da ga je planirao poslati sjevernokorejskoj vladi za vojnu upotrebu.