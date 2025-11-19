Obavijesti

LEGENDARNI POLICAJAC

Posljednji ispraćaj 'Dugopoljca': Brojni građani stigli na groblje oprostiti se od policajca Perišića

Perišić, poznat pod nadimkom Dugopoljac, bio je jedan od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u Splitu, a vozači su ga pamtili po tome što se dosljedno i bez kompromisa držao zakona...

Članovi obitelji, brojni policajci, bajkeri, prijatelji, mještani Dugopolja... Okupili su se u srijedu u velikom broju na groblju u Dugopolju kako bi se oprostili od Željka Perišića, poznatog dalmatinskog policajca koji je poginuo prošlog petka u prometnoj nesreći, javlja Dalmatinski portal

Perišić, poznat pod nadimkom Dugopoljac, bio je jedan od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u Splitu, a vozači su ga pamtili po tome što se dosljedno i bez kompromisa držao zakona. Nikome nije popuštao, sve je moralo biti po zakonu.

"On je stvarno bio pravi policajac, kad bi čula u patroli je Dugopoljac, onda sam znala da je na cesti zakon i pravda. Počivao u miru Božjem", "Samo 4 kazne imam. Sve zaslužene. Sve od njega. Zaje*** je bio. Bilo ga je SVUGDJE. Počivao u miru Božjem....", "Žao mi je. Pravi policajac. Počivao u miru Božjem", pisali su nakon smrti ovog poznatog policajca po društvenim mrežama.

TUGUJU ZA DUGOPOLJCEM Splićani se opraštaju od Željka Perišića: 'Bio je pravi policajac, kod njega nije bilo provlačenja'
Splićani se opraštaju od Željka Perišića: 'Bio je pravi policajac, kod njega nije bilo provlačenja'
