Posljednji ispraćaj 'Dugopoljca': Brojni građani stigli na groblje oprostiti se od policajca Perišića

Članovi obitelji, brojni policajci, bajkeri, prijatelji, mještani Dugopolja... Okupili su se u srijedu u velikom broju na groblju u Dugopolju kako bi se oprostili od Željka Perišića, poznatog dalmatinskog policajca koji je poginuo prošlog petka u prometnoj nesreći, javlja Dalmatinski portal.

Foto: fotobobinjo

Perišić, poznat pod nadimkom Dugopoljac, bio je jedan od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u Splitu, a vozači su ga pamtili po tome što se dosljedno i bez kompromisa držao zakona. Nikome nije popuštao, sve je moralo biti po zakonu.

Foto: fotobobinjo

"On je stvarno bio pravi policajac, kad bi čula u patroli je Dugopoljac, onda sam znala da je na cesti zakon i pravda. Počivao u miru Božjem", "Samo 4 kazne imam. Sve zaslužene. Sve od njega. Zaje*** je bio. Bilo ga je SVUGDJE. Počivao u miru Božjem....", "Žao mi je. Pravi policajac. Počivao u miru Božjem", pisali su nakon smrti ovog poznatog policajca po društvenim mrežama.