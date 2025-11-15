Splićani se opraštaju od Željka Perišića: 'Bio je pravi policajac, kod njega nije bilo provlačenja'

Poznati splitski policajac Željko Perišić poginuo je u četvrtak u 14.25 sati pri slijetanju motora u Splitu. Među građanima je bio cijenjen i poznat pod nadimkom Dugopoljac, a od njega se mnogi opraštaju porukama na društvenim mrežama.

- Jučer je u Splitu poginuo policajac. Čovjek koji nije gledao ni po babi ni po stricu. Koji bi svojem rodu ako bi zaslužio dao upozorenje ili napisao kaznu - stoji u jednoj objavi.

Split: Svijeċe za poginulog policajca Perišića | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Znali smo ga gotovo svi vozači s područja Splitsko-dalmatinske županije jer se znalo da kod njega nikada nije bilo provlačenja. Ono što ga je činilo zajeb*nim je to da je svoj posao obavljao revno i odgovorno. A svojim profesionalizmom i nepotkupljivošću može bit uzor svakom građaninu RH - jedan je od brojnih komentara.

"On je stvarno bio pravi policajac, kad bi čula u patroli je Dugopoljac onda sam znala da je na cesti zakon i pravda počivao u miru Božjem", "Samo 4 kazne imam. Sve zaslužene. Sve od njega. Zaje*** je bio. Bilo ga je SVUGDJE. Počivao u miru Božjem....", "Žao mi je. Pravi policajac. Počivao u miru Božjem" - komentirali su korisnici Facebooka.

- Danas se u Splitu dogodila teška prometa nesreća u kojoj je život izgubio poznati splitski policajac Željko Perišić, poznat i kao "Dugopoljac". Počivaj u miru božjem legendo, a obitelji i kolegama iskreno saučešće... - pisalo je u drugoj objavi.