Posljednji ispraćaj generala Ante Rose u Francuskoj: 'Bio je domoljub, istinski vojnik...'

U katoličkoj crkvi “Notre Dame de Bon Voyage” (Crkva Gospa od Dobrog Putovanja) u francuskom gradu Port la Nouvelle održan je posljednji ispraćaj generala zbora Hrvatske vojske Ante Rose, javlja Fenix.

Uz obitelj i prijatelje od generala su se došli oprostiti ministar obrane Ivan Anušić, general Ivan Raos u ime Ministarstva branitelja te Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predstojnik Vlade RH, kao i brojni vojnici.

Misu zadušnicu predvodio je pater Ivan Matić, superior Družbe Isusove u Osijeku u zajedništvu s paterom Ivanom Ikom Mandurićem, velečasnim Dujom Kurtovićem i francuskim đakonima crkve u Port la Nouvelleu, piše Fenix.

Na misu zadušnicu stigli su i brojni pripadnici francuske Legije stranaca, kako mlađi, tako i oni stariji legionari koji su zajedno bili u Legiji stranaca s generalom Rosom.

- Danas sam u Francuskoj sudjelovao na posljednjem ispraćaju umirovljenog generala zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane Ante Rose. General Roso bio je domoljub, istinski vojnik i ratnik, vješt strateg i prvi general Zbora Hrvatske vojske. Slavonac koji kao politički emigrant svoju domovinu nikada nije zaboravio i vratio joj se kada joj je pomoć bila najpotrebnija. Svoja znanja i iskustvo ugradio je u stvaranje Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. Bio je prvi zapovjednik prve specijalne jedinice Hrvatske vojske – bojne „Zrinski“ te je dao nemjerljiv doprinos u brojnim operacijama Hrvatske vojske. Republika Hrvatska, Hrvatska vojska i hrvatski narod zauvijek će mu biti zahvalni. Počivao u miru Božjem - poručio je Anušić u objavi na društvenim mrežama.

Po želji i na zamolbu generalove supruge Christine i sina Ante, nije bilo fotografiranja generalova lijesa koji je nakon mise u pratnji najužeg obiteljskog kruga bio prevezen u krematorij u Perpignan. Uz lijes u crkvi bili su položeni mnogi vijenci na kojima su ispisani posljednji pozdravi i poruke.

Legendarni general

Ante Zorislav Roso rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, podrijetlom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Tijekom vremena bivše Jugoslavije bio je politički emigrant i pripadnik Legije stranaca. Uoči Domovinskog rata vratio se u Hrvatsku, gdje je, u suradnji s drugim bivšim legionarskim pripadnicima, organizirao i uspješno obučio elitne postrojbe Hrvatske vojske. Te su jedinice izvršavale neke od najzahtjevnijih zadaća tijekom rata. Roso je bio prvi zapovjednik bojne "Zrinski", prve specijalne postrojbe Hrvatske vojske, kojom je neposredno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. U mirovinu je otišao 1997. godine. U studenome 2005. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog generalskog zbora

