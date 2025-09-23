Obavijesti

News

Komentari 0
POSLJEDNJE ZBOGOM

Posljednji ispraćaj generala Ante Rose u Francuskoj: 'Bio je domoljub, istinski vojnik...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Posljednji ispraćaj generala Ante Rose u Francuskoj: 'Bio je domoljub, istinski vojnik...'
Foto: Ivan Anusic/Instagram

Na misu zadušnicu stigli su i brojni pripadnici francuske Legije stranaca, kako mlađi, tako i oni stariji legionari koji su zajedno bili u Legiji stranaca s generalom Rosom.

U katoličkoj crkvi “Notre Dame de Bon Voyage” (Crkva Gospa od Dobrog Putovanja) u francuskom gradu Port la Nouvelle održan je posljednji ispraćaj generala zbora Hrvatske vojske Ante Rose, javlja Fenix.

Uz obitelj i prijatelje od generala su se došli oprostiti ministar obrane Ivan Anušić, general Ivan Raos u ime Ministarstva branitelja te Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predstojnik Vlade RH, kao i brojni vojnici.

Misu zadušnicu predvodio je pater Ivan Matić, superior Družbe Isusove u Osijeku u zajedništvu s paterom Ivanom Ikom Mandurićem, velečasnim Dujom Kurtovićem i francuskim đakonima crkve u Port la Nouvelleu, piše Fenix.

POKOPAT ĆE GA U FRANCUSKOJ Preminuo je general Ante Roso
Preminuo je general Ante Roso

Na misu zadušnicu stigli su i brojni pripadnici francuske Legije stranaca, kako mlađi, tako i oni stariji legionari koji su zajedno bili u Legiji stranaca s generalom Rosom.

- Danas sam u Francuskoj sudjelovao na posljednjem ispraćaju umirovljenog generala zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane Ante Rose. General Roso bio je domoljub, istinski vojnik i ratnik, vješt strateg i prvi general Zbora Hrvatske vojske. Slavonac koji kao politički emigrant svoju domovinu nikada nije zaboravio i vratio joj se kada joj je pomoć bila najpotrebnija. Svoja znanja i iskustvo ugradio je u stvaranje Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. Bio je prvi zapovjednik prve specijalne jedinice Hrvatske vojske – bojne „Zrinski“ te je dao nemjerljiv doprinos u brojnim operacijama Hrvatske vojske. Republika Hrvatska, Hrvatska vojska i hrvatski narod zauvijek će mu biti zahvalni. Počivao u miru Božjem - poručio je Anušić u objavi na društvenim mrežama.

Po želji i na zamolbu generalove supruge Christine i sina Ante, nije bilo fotografiranja generalova lijesa koji je nakon mise u pratnji najužeg obiteljskog kruga bio prevezen u krematorij u Perpignan. Uz lijes u crkvi bili su položeni mnogi vijenci na kojima su ispisani posljednji pozdravi i poruke.

Legendarni general

Ante Zorislav Roso rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, podrijetlom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Tijekom vremena bivše Jugoslavije bio je politički emigrant i pripadnik Legije stranaca. Uoči Domovinskog rata vratio se u Hrvatsku, gdje je, u suradnji s drugim bivšim legionarskim pripadnicima, organizirao i uspješno obučio elitne postrojbe Hrvatske vojske. Te su jedinice izvršavale neke od najzahtjevnijih zadaća tijekom rata. Roso je bio prvi zapovjednik bojne "Zrinski", prve specijalne postrojbe Hrvatske vojske, kojom je neposredno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. U mirovinu je otišao 1997. godine. U studenome 2005. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog generalskog zbora
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025