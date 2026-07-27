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Poslodavci oštro protiv novog poreza: 'To će usporiti ulaganja i razvoj gospodarstva...'

Piše HINA,
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Poslodavci oštro protiv novog poreza: 'To će usporiti ulaganja i razvoj gospodarstva...'
Zagreb: Portreti sudionika panela na Gospodarskom forumu | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) smatra da bi uvođenje poreza prekomjernu dobit destimuliralo ulaganja, povećalo neizvjesnost poreznog sustava i oslabilo investicijsku aktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva

HUP u ponedjeljak ističe da ne može podržati dodatno povećanje poreznog opterećenja hrvatskog gospodarstva, s obzirom na to da su ukupni porezni prihodi već danas oko pet posto BDP-a viši nego u usporedivim zemljama srednje i istočne Europe. Povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije, čiji su uzroci pretežito strukturne prirode, smatraju poslodavci.

"Prijedlog uvođenja poreza na tzv. prekomjernu dobit destimulira ulaganja u produktivnost, inovacije i razvoj, povećava neizvjesnost poreznog sustava, te dugoročno slabi investicijsku aktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Dodatno porezno opterećenje u uvjetima usporavanja domaćeg gospodarstva, rasta cijena energenata i geopolitičkih neizvjesnosti, snažno potkopava konkurentnost hrvatskog gospodarstva koje je već danas upola manje profitabilno u odnosu na prosjek europskog gospodarstva", izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a prenosi se u HUP-ovom priopćenju.

U odnosu na ranije prijedloge, HUP drži da je korak u pravom smjeru dodatno preciziranje porezne osnovice, zatim izuzeti prihodi od dividendi, financijski prihodi i rashodi, rezultati poslovanja inozemnih podružnica, te amortizacija i vrijednosna usklađenja financijske imovine.

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HUP smatra da se time smanjuje rizik oporezivanja stavki koje ne odražavaju stvarnu operativnu uspješnost poduzeća.

„Potrebno je osigurati pravedan i ekonomski utemeljen model izuzeća. Iz porezne obveze potrebno je izuzeti poduzeća koja ulažu u povećanje produktivnosti, istraživanje i razvoj, energetsku učinkovitost, ostvarenje strateških ciljeva Republike Hrvatske te reinvestiraju ostvarenu dobit. Nužno je u cijelosti porezno izuzeti poduzeća čija ulaganja dosežu ili premašuju utvrđenu poreznu osnovicu prekomjerne dobiti", izjavio je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Poslodavci smatraju da treba proširiti pravila kojima se iz porezne osnovice isključuju jednokratni prihodi, državne subvencije i drugi izvanredni događaji koji nisu rezultat redovitog poslovanja, uz uvažavanje porezno-računovodstvenih specifičnosti koje utječu na stvarnu ekonomsku snagu poduzeća.

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Dodatno, HUP predlaže uvođenje korektivnog faktora za poreznu osnovicu na temelju udjela prihoda ostvarenih na domaćem tržištu u ukupnom prihodu.

Ministar financija Tomislav Ćorić u ponedjeljak je objasnio da se uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, odnosi na velike i srednje tvrtke u Hrvatskoj, njih oko 1.800, s izuzetkom onih koje više od 50 posto svojih prihoda ostvaruju izvan RH.

Pritom će se dobit kompanije u 2026. godini uspoređivati s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama - 2023., 2024. i 2025. Dopušteno odstupanje od tog prosjeka bit će 15 posto i to uslijed rasta produktivnosti same pravne osobe. Međutim, prekomjerna profitna marža, ukoliko je do nje došlo, bit će u idućem razdoblju oporezivana poreznom stopom od 50 posto.

Ćorić je predstavio i najvažnija usklađenja u pogledu tog poreza, kojima je cilj uvažiti sve opravdane razloge koji utječu na konačnu poreznu osnovicu, kao što su prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne imovine, dobit ili gubitak od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava, zatim prihodi od dividendi i udjela u dobiti, rashodi amortizacije dugotrajne imovine itd. 

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