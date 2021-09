Dvije službenice carine na graničnom prijelazu Slavonski Šamac, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uvjeravale su putnika da mu je jednostavnije da njima plati mito nego da se stvar zakomplicira, pa su mu navele sve komplikacije koje ga čekaju - prekršajna prijava, naplate velike kazna i još čekanje policije tri do četiri sata. Sve se to može čuti na audio snimci koja se pojavila na Youtubeu. Putnik je tajno snimao djelatnice, a jedna mu je čak rekla da mu nikako ne bi savjetovala da čeka policiju. On im potom govori da nema dovoljno novca u novčaniku, na što su ga uputile da se vrati u obližnje mjesto, vrlo vjerojatno je riječ o Slavonskom Šamcu i da na bankomatu podigne iznos kojeg su očekivale.

POSLUŠAJTE SNIMKU S GRANIČNOG PRIJELAZA

Službenice su naime uhvatile putnika kako je iz BiH u Hrvatsku htio prenijeti neprijavljenu robu i to kako se navodi, teglicu meda, bocu Pelinkovca, tri butelje vina i 15-ak pašteta. Jedna od njih mu na snimci govori da mu kazna za neprijavljenu robu sigurno ne bi ibla manja od 10.000 kuna. Potom dodaje da bi mogla biti i veća kad robu stave na vagu.

- Čuli ste kolika je kazna, vi predložite nešto kolegici - govori jedna i tako počinju 'pregovori' o mitu, te mu još govori da "kolegica gubi na plaći ako ne napiše prekršaj", čime mu dodatno daju do znanja da za takvu 'uslugu' očekuju nekakvu nagradu.

Putnik kaže da ne stoji dobro s gotovinom, službenica odgovara da tu nemaju bankomat, a putnik potom govori da ima oko stotinjak eura, ali u švedskim krunama, točnije - ima 1500 švedskih kruna.

- Svaka čast švedskim krunima, ali što ćemo mi s njima? - kaže mu službenica.

Odbijaju švedske krune i šalju ga na bankomat u selu i točno mu opisuju gdje se nalazi. No, putnik se vratio i rekao da mu je kartica blokirana za inozemne transakcije. Nakon svega ga ipak puštaju, ali pod uvjetom da se vrati u BiH i ostavi stvari koje ne smije unijeti u Hrvatsku.

Telegram se obratio Carinskoj upravi s upitom jesu li upoznati sa slučajem i što se oko toga poduzelo. Prenosimo njihov odgovor Telegramu.

- Carinska uprava upoznata je s konkretnom snimkom te da je odmah po saznanju pokrenula postupak unutarnjeg nadzora i kontrole radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti slučaja. S obzirom da je iz dosada utvrđenih okolnosti slučaja razvidno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela s obilježjem korupcije o navedenom događaju je žurno, preliminarno pisanim aktom izvješten i USKOK. U ovome trenutku Carinska uprava je udaljila službenice s poslova graničnog carinskog nadzora. Neovisno o daljnjem postupanju USKOK-a i provedbi unutarnjeg nadzora i kontrole te nastavno disciplinskog postupka, u povodu konkretnog događaja Carinska uprava posebno ističe da je iz samog sadržaja snimke razvidno skandalozno, sramotno i degutantno postupanje koje nema i ne može imati bilo kakvo opravdanje. Takvo besprizorno i skaradno postupanje nanijelo je nemjerljivu štetu carinskoj službi i svim carinskim službenicima koji savjesno obavljaju svoje dužnosti - stoji među ostalim u njihovom odgovoru.