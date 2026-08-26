Obavijesti

News

Komentari 0
SLUČAJ OKO SIGURNOSTI DJECE

Postignuta nagodba na suđenju Meti! Isplatit će milijarde dolara

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Postignuta nagodba na suđenju Meti! Isplatit će milijarde dolara
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tužitelji su tvrdili da su Facebook i Instagram namjerno dizajnirani tako da kod djece i tinejdžera potiču ovisničko korištenje.

Tehnološki div Meta postigao je nagodbu s 29 američkih saveznih država kako bi okončao sudski postupak povezan sa sigurnošću djece na platformama Facebook i Instagram. Prema sudskim dokumentima, Meta bi u sklopu nagodbe mogla platiti najviše 16,68 milijardi dolara,

Nagodba, koja još mora dobiti odobrenje suda, predviđa uvođenje novih pravila za mlađe korisnike. Među njima su dnevna ograničenja korištenja platformi te blokiranje pristupa tijekom noći.

Nagodbom je završen sudski postupak koji je započeo prije nešto više od tjedan dana u Oaklandu u Kaliforniji, a prvotno je bilo predviđeno da traje šest tjedana.

Teške optužbe Bivši direktor Mete prozvao Zuckerberga: 'Sigurnost djece mu nije bila prioritet...'
Bivši direktor Mete prozvao Zuckerberga: 'Sigurnost djece mu nije bila prioritet...'

Slučaj proizlazi iz tužbe koju je 2023. godine podnijelo 29 američkih saveznih država, među kojima su Kalifornija i New York. Države su Metu optužile za brojna kršenja saveznih i državnih zakona o zaštiti privatnosti djece.

Tužitelji su tvrdili da su Facebook i Instagram namjerno dizajnirani tako da kod djece i tinejdžera potiču ovisničko korištenje.

Države su također tvrdile da Meta otežava mladim korisnicima smanjivanje vremena provedenog na društvenim mrežama, među ostalim korištenjem učestalih obavijesti koje ih potiču da se ponovno vrate na aplikacije.

Osim toga, Meta je optužena da je potrošačima pružala obmanjujuće informacije o sigurnosti svojih platformi za mlađe korisnike te da je nepropisno prikupljala i koristila osobne podatke djece.

PRAVNA BITKA PROTIV TECH DIVOVA Meta nije uspijela zaustaviti suđenje koje bi ju moglo koštati nevjerojatnih 1,4 bilijuna dolara
Meta nije uspijela zaustaviti suđenje koje bi ju moglo koštati nevjerojatnih 1,4 bilijuna dolara

Meta je takve optužbe tijekom postupka ustrajno odbacivala.

Nakon objave nagodbe oglasili su se i glavni odvjetnici američkih saveznih država i teritorija koji su tužili kompaniju.

Glavni državni odvjetnik Washingtona DC-a Brian Schwalb nagodbu je opisao kao „monumentalnu pobjedu javnog zdravlja za mlade“.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?
RUSIJA I NATO

Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje
VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja'
EKSKLUZIVNO

VIDEO Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja'

Uskok vjeruje da je u i oko silosa PPK Velebit zakopano i odloženo 37 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada. Imamo snimke kako to izgleda unutra, vreće su skoro do prozora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026