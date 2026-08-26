Postignuta nagodba na suđenju Meti! Isplatit će milijarde dolara

Tehnološki div Meta postigao je nagodbu s 29 američkih saveznih država kako bi okončao sudski postupak povezan sa sigurnošću djece na platformama Facebook i Instagram. Prema sudskim dokumentima, Meta bi u sklopu nagodbe mogla platiti najviše 16,68 milijardi dolara,

Nagodba, koja još mora dobiti odobrenje suda, predviđa uvođenje novih pravila za mlađe korisnike. Među njima su dnevna ograničenja korištenja platformi te blokiranje pristupa tijekom noći.

Nagodbom je završen sudski postupak koji je započeo prije nešto više od tjedan dana u Oaklandu u Kaliforniji, a prvotno je bilo predviđeno da traje šest tjedana.

Slučaj proizlazi iz tužbe koju je 2023. godine podnijelo 29 američkih saveznih država, među kojima su Kalifornija i New York. Države su Metu optužile za brojna kršenja saveznih i državnih zakona o zaštiti privatnosti djece.

Tužitelji su tvrdili da su Facebook i Instagram namjerno dizajnirani tako da kod djece i tinejdžera potiču ovisničko korištenje.

Države su također tvrdile da Meta otežava mladim korisnicima smanjivanje vremena provedenog na društvenim mrežama, među ostalim korištenjem učestalih obavijesti koje ih potiču da se ponovno vrate na aplikacije.

Osim toga, Meta je optužena da je potrošačima pružala obmanjujuće informacije o sigurnosti svojih platformi za mlađe korisnike te da je nepropisno prikupljala i koristila osobne podatke djece.

Meta je takve optužbe tijekom postupka ustrajno odbacivala.

Nakon objave nagodbe oglasili su se i glavni odvjetnici američkih saveznih država i teritorija koji su tužili kompaniju.

Glavni državni odvjetnik Washingtona DC-a Brian Schwalb nagodbu je opisao kao „monumentalnu pobjedu javnog zdravlja za mlade“.

*uz korištenje AI-ja