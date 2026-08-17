'Postoje pravila o sudjelovanju u Odboru! Ako nije tako, onda ćemo razgovarati ispod drveta'

Pozdravljam sve one koji su doprinijeli da se ovaj problem otkrije i stavi u centar javnosti, ali isto tako nije istina, potpuna je neistina, da udrugama ne bi bilo dozvoljeno da sudjeluju u raspravi, rekao je saborski zastupnik Željko Lacković nakon što je bila prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću.

Lacković je nezavisni zastupnik koji podržava vladajuće, a i potpredsjednik je navedenog saborskog Odbora.

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Ponovio je da nije istina da udrugama i inicijativama ne bi dozvolili sudjelovanje, ali i istaknuo - prvo riječ imaju službena tijela RH.

- Prva točka dnevnog reda podijeljena je na pet segmenata, prva četiri su izvjestitelji koji govore sa pozicija onih tema koje predstavljaju ispred današnjeg skupa. Kada ljudi čuju sve što imaju službena tijela Republike Hrvatske reći, dolazi dio gdje oni slobodno mogu, i bez ikakvog vremenskog okvira, postavljati pitanja, iznositi krivnju i tražiti odgovore. Ovo što smo čuli maloprije od Mosta, predsjednice Odbora i Možemo je apsolutna neistina. Svi oni koji žele da javnost Gospića i Ličko-senjske županije dobije informacije bit će unutra s nama. Čut ćemo predstavnike vlasti, a nakon toga ćemo otvoriti kompletan prostor za sve sudionike - dodao je.

Ponovio je kako se pravila moraju poštovati.

- Ako smo saborski Odbor imamo pravila i Poslovnik po kojem moramo postupati. Ne mogu predstavnici javnosti ravnopravno postavljati pitanja i replike kao članovi Odbora i kao zastupnici koji nisu članovi Odbora. Ako nije tako, možemo ovdje sa svim tim udrugama razgovarati ispod ovog drveta. Onda nas ne obvezuju nikakva pravila - zaključio je.