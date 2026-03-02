Poticao kuma da ubija za njega? Mlađan tvrdi da se promijenio

Županijski sud u Varaždinu u srijedu će ponovno biti pod opsadom specijalaca i jakih mjera osiguranja. Naime, 4. ožujka počinje suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), u javnosti poznatom kao "sisački monstrum". Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi sa svoje "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.

Prema navodima varaždinskog tužiteljstva, Mlađan je od cimera, s kojim je od listopada do prosinca 2021. godine izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. Nova optužnica protiv Srđana Mlađana podignuta je u ožujku prošle godine, a potvrđena početkom prosinca na varaždinskom sudu.

Kako smo doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi. Mlađanov branitelj Borislav Planinc rekao je za Novu TV da njegov klijent na optužnicu gleda kao prijetnju za njega da još dugo ne izađe iz zatvora.

- Nadao se da će moći početi novi život, i to, kako on kaže, kao drugi čovjek. Kaže da nije isti mlad i lud kao što je bio kad je napravio ta kaznena djela - rekao im je Planinc. Dodao je kako Mlađan smatra da mu je vjenčani kum namjestio nove optužbe.

- Srđan smatra da mu je ovaj to namjestio kako bi za sebe postigao neku korist u boljem položaju u Lepoglavi. Aktivno će se braniti obranom na kraju postupka - rekao je odvjetnik. Novinari Nove TV razgovarali su i s Mlađanovim ocem, koji im je rekao da ne vjeruje da je njegov sin iz zatvora planirao novu spiralu krvavih zločina. Ime Srđana Mlađana još izaziva strah i trepet kod mnogih. Prvu žrtvu ubio je 1998. godine, kad je imao samo 16 godina. Bila je to vršnjakinja Elizabeta Šubić. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške s leđa 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih.

- Odlučio sam na tome mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi - priznao je kasnije Mlađan svirepi zločin bez motiva nakon kojega se vratio autobusom u Sisak.

Kao i Elizabetu, i umirovljenika Petra Jančića (61) iz Siska ubio je samo zato što se zatekao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Jančić mu je bio susjed, a dočekao ga je pred ulazom u garažu, gdje je u njega iz očeve puške ispalio tri hica. Opljačkao je i banku te je osuđen na deset godina maloljetničkog zatvora. Na jednom od slobodnih vikenda u veljači 2002. opljačkao je banku u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu. Nakon pljačke sakrio se u Ulici Ante Jakšića 22, gdje je ubio policajca Milenka Vranjkovića, koji ga je došao tražiti. Uzeo je i troje taoca, a nakon višesatnih pregovora ipak se mirno predao policiji.