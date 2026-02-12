Evo kad će Srđan Mlađan na optuženičku klupu zbog 'liste za odstrel': Kuma tražio da ubija

Srđan Mlađan (45), trostruki ubojica koji je javnosti poznatiji kao "sisački monstrum", na optuženičku klupu Županijskog suda u Varaždinu sjesti će 4. ožujka. Taj je datum predsjednica sudskog vijeća kojoj je dodijeljen spis odredila za početak glavne rasprave.

Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi sa svoje "liste za odstrel".

Pokretanje videa... 00:08 srđan mlađan | Video: RTL Danas

To je, prema optužnici, činio dok su od listopada do prosinca 2021. godine zajedno izdržavali kaznu u Kaznionici u Lepoglavi. Prema navodima varaždinskog tužiteljstva, Mlađan je od cimera tražio da, nakon izlaska na slobodu, pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu.

Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka.

Nova optužnica protiv Srđana Mlađana podignuta je u ožujku prošle godine, a potvrđena početkom prosinca na varaždinskom sudu.

Riječ je, kako neslužbeno doznajemo, o više materijalnih dokaza, određenim pisanim dokazima, koji su i grafološki vještačeni kako bi se utvrdilo je li riječ o rukopisu Srđana Mlađana. Upravo ti pisani dokazi dovedeni u korelaciju s iskazom ključnog svjedoka čine temelj optužnice protiv trostrukog ubojice iz Petrinje, koji je zbog svojih zločina postao poznat kao "sisački monstrum".

Kako smo doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi. Njihova ljubav planula je dopisivanjem. Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora kaznionice te je primao pisma obožavatelja. Među njima su bila i ona lijepe mlade trgovkinje.

Ime Srđana Mlađana još izaziva strah i trepet kod mnogih. Prvu žrtvu ubio je 1998. godine, kad je imao samo 16 godina. Bila je to njegova vršnjakinja Elizabeta Šubić. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške s leđa 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih.

- Odlučio sam na tome mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi - priznao je kasnije Mlađan svirepi zločin bez motiva. Nakon što je iz strojnice oca Mladena ispalio u Elizabetu dva smrtonosna hica - jedan u vrat i drugi u glavu, vratio se autobusom u Sisak.

'Vidimo se u paklu!'

Kao i Elizabetu, i umirovljenika Petra Jančića (61) iz Siska ubio je samo zato što se zatekao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Jančić mu je bio susjed, a dočekao ga je pred ulazom u garažu, gdje je u njega iz očeve puške ispalio tri hica. Tko zna do kada bi maloljetni monstrum nastavio ubijati da u pljački Sisačke banke, koju je počinio samo pedeset metara od svoje kuće nedugo nakon drugog ubojstva, nije učinio pogrešku zbog koje su ga policajci otkrili. Zbog dvostrukog ubojstva, pokušaja ubojstva i pljačke banke osuđen je na deset godina maloljetničkog zatvora.

Sucu koji mu je izricao kaznu je zaprijetio: "Vidimo se u paklu!". Uzornim ponašanjem iza rešetaka zaradio je slobodne vikende. Na jednom od slobodnih vikenda u veljači 2002., maskiran crnom kapom s prorezima i naoružan pištoljem, zaprijetio je službenici Sisačke banke u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu i pobjegao s 80.300 kuna.

Oko 19.45 sati tri policajca, među kojima je bio i Milenko Vranjković, došli su pred zgradu u Ulici Ante Jakšića 22 na dojavu da bi Mlađan mogao biti u stanu na četvrtom katu. Pozvonili su, ali nitko nije odgovarao. Vranjković je sam krenuo prema prizemlju i sreo Mlađana koji se vraćao iz trgovine. Pokazao mu je isprave i tražio od njega osobnu iskaznicu. Mlađan je izvadio Berettu kalibra 9 milimetara i pucao u policajca. Prvi hitac ga je ubio. Ukrao je službeni pištolj i pobjegao u Maksimir, gdje je upao u stan i uzeo troje taoca. Nakon višesatnih pregovora ipak se mirno predao policiji.

Iz zatvora je trebao izaći 2027. godine, no ako ga ponovno osude, provest će još neko vrijeme iza rešetaka. Za stjecaj ovih teški kaznenih djela prijeti mu kazna dugotrajnog zatvora.