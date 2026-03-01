Mlađanov odvjetnik: 'Kaže da nije isti mlad i lud kao što je bio kad je počinio ta kaznena djela'

Ovog tjedna u srijedu kreće novo suđenje 45-godišnjem Srđanu Mlađanu. Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od listopada do prosinca 2021. godine u Kaznionici u Lepoglavi poticao drugog zatvorenika na činjenje teških kaznenih djela. Prema navodima tužiteljstva, Mlađan je od cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu.

Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice Željko Bijelić. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka.

- Razgovarali smo ovog četvrtka. Na optužnicu gledao kao prijetnju za njega da još dugo ne izađe iz zatvora. Nadao se da će moći početi novi život, i to kako on kaže, kao drugi čovjek. Kaže da nije isti mlad i lud kao što je bio kad je napravio ta kaznena djela - kaže za Novu TV Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc.

Pitali su ga i kako njemu Mlađan djeluje...

- Meni sve OK. Bez nekakvih naznaka koje bi mogle upućivati na ono što je on nekad učinio. Naravno, prošle su godine, ali teško je reći je li se čovjek promijeni ili ne. Meni izgleda OK - kazao je odvjetnik za Novu TV.

Planinc dodaje kako Mlađan smatra da su mu nove optužbe namještene od strane vjenčanog kuma: "Srđan smatra da mu je ovaj to namjestio kako bi za sebe postigao neku korist u boljem položaju u Lepoglavi.

- Aktivno će se braniti obranom na kraju postupka - kazao je odvjetnik.

Mlađanov otac, s kojim su ovog tjedna razgovarali novinari Nove TV, ne vjeruje da je njegov sin iz zatvora planirao novu spiralu krvavih zločina.

Petero na meti

Kako smo ranije doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi. Njihova ljubav planula je dopisivanjem. Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora kaznionice te je primao pisma obožavatelja. Među njima su bila i ona lijepe mlade trgovkinje.

Ime Srđana Mlađana još izaziva strah i trepet kod mnogih. Prvu žrtvu ubio je 1998. godine, kad je imao samo 16 godina. Bila je to njegova vršnjakinja Elizabeta Šubić. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške s leđa 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih.

- Odlučio sam na tome mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi - priznao je kasnije Mlađan svirepi zločin bez motiva.

Nakon što je iz strojnice oca Mladena ispalio u Elizabetu dva smrtonosna hica - jedan u vrat i drugi u glavu, vratio se autobusom u Sisak.

'Vidimo se u paklu!'

Kao i Elizabetu, i umirovljenika Petra Jančića (61) iz Siska ubio je samo zato što se zatekao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Jančić mu je bio susjed, a dočekao ga je pred ulazom u garažu, gdje je u njega iz očeve puške ispalio tri hica. Tko zna do kada bi maloljetni monstrum nastavio ubijati da u pljački Sisačke banke, koju je počinio samo pedeset metara od svoje kuće nedugo nakon drugog ubojstva, nije učinio pogrešku zbog koje su ga policajci otkrili. Zbog dvostrukog ubojstva, pokušaja ubojstva i pljačke banke osuđen je na deset godina maloljetničkog zatvora.

Sucu koji mu je izricao kaznu je zaprijetio: "Vidimo se u paklu!". Uzornim ponašanjem iza rešetaka zaradio je slobodne vikende. Na jednom od slobodnih vikenda u veljači 2002., maskiran crnom kapom s prorezima i naoružan pištoljem, zaprijetio je službenici Sisačke banke u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu i pobjegao s 80.300 kuna.

Oko 19.45 sati tri policajca, među kojima je bio i Milenko Vranjković, došli su pred zgradu u Ulici Ante Jakšića 22 na dojavu da bi Mlađan mogao biti u stanu na četvrtom katu. Pozvonili su, ali nitko nije odgovarao. Vranjković je sam krenuo prema prizemlju i sreo Mlađana koji se vraćao iz trgovine. Pokazao mu je isprave i tražio od njega osobnu iskaznicu. Mlađan je izvadio Berettu kalibra 9 milimetara i pucao u policajca. Prvi hitac ga je ubio. Ukrao je službeni pištolj i pobjegao u Maksimir, gdje je upao u stan i uzeo troje taoca. Nakon višesatnih pregovora ipak se mirno predao policiji.

Iz zatvora je trebao izaći 2027. godine, no ako ga ponovno osude, provest će još neko vrijeme iza rešetaka.