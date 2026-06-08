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UHITILI DVOJICU U ZAGREBU

Potjera, sudar, prijetnje i razbijanje auta: Ovo su detalji obiteljske svađe na Peščenici

Piše Ivan Hruškovec,
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Potjera, sudar, prijetnje i razbijanje auta: Ovo su detalji obiteljske svađe na Peščenici
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Osumnjičeni 61-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. A zbog prijetnji je uhićen i ozlijeđeni mladić

Mladić (29) u nedjelju je oko 15 sati prijetio 61-godišnjem muškarcu zbog narušenih obiteljskih odnosa da bi potom pobjegao svojim Volkswagenom, izvijestila je zagrebačka policija o žestokom obračunu koji je tek uslijedio. 

Stariji je muškarac potom ušao u svoju Škodu Fabiju te krenuo za njiim i namjerno se zabio u auto mladića. 

Nakon što se 29-godišnjak zaustavio, 61-godišnjak je izašao iz auta te uporabom tupog predmeta oštetio prednja i stražnja prozorska stakla, a potom je došao do vozačeve strane vozila gdje je sjedio 29-godišnjak te ga pokušao udariti i ozlijediti.

Mladić je zbog oštećenog stakla na vozilu ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Osumnjičeni 61-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Također, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 61-godišnjaka uhićen je i 29-godišnjak.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
 

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