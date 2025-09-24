'Potop' na Zagrebačkoj burzi

Redovni promet dionicama od 1,77 milijuna eura manji je za 1,37 milijuna eura u odnosu na utorak.

Crobex je pao za 0,21 posto, na 3789,41 bod, a Crobex10 smanjen je za 0,24 posto, na 2404,35 bodova.

Najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 540,5 tisuća eura, a cijena joj je pala za 1,23 posto, na 640 eura.

Dionicom Podravke trgovalo se za 178,6 tisuća eura, uz rast cijene za 0,33 posto, na 150 eura.

Za 166,7 tisuća eura trgovalo se dionicom Žita, uz rast cijene za 1,94 posto, na 21 euro.

Među deset dionica s najvećim prometom, za najvećih 2,26 posto porasla je cijena dionice AD Plastika, na 1810 eura, uz promet od 83 tisuće eura.

U istoj grupi dionica za najvećih 1,71 posto pala je cijena povlaštene dionice Adris grupe, na 80,40 eura, s prometom od 114 tisuća eura.

Na Zagrebačkoj burzi u srijedu se trgovalo s 39 dionica pri čemu je cijena porasla za 15, pala za 16, a ostala ista za osam dionica.