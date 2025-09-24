Obavijesti

News

Komentari 0
ZNATAN PAD PROMETA

'Potop' na Zagrebačkoj burzi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'Potop' na Zagrebačkoj burzi
Zagreb: Potpisivanje ugovora o uvrštenju obveznica Spana d.d. na Zagrebačku burzu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Promet na Zagrebačkoj burzi u srijedu je znatno pao u odnosu na utorak, a smanjeni su i crobexi u danu u kojemu je najveći promet već uobičajeno ostvaren dionicom Končara

Redovni promet dionicama od 1,77 milijuna eura manji je za 1,37 milijuna eura u odnosu na utorak.

Crobex je pao za 0,21 posto, na 3789,41 bod, a Crobex10 smanjen je za 0,24 posto, na 2404,35 bodova.

Najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 540,5 tisuća eura, a cijena joj je pala za 1,23 posto, na 640 eura.

Dionicom Podravke trgovalo se za 178,6 tisuća eura, uz rast cijene za 0,33 posto, na 150 eura.

Za 166,7 tisuća eura trgovalo se dionicom Žita, uz rast cijene za 1,94 posto, na 21 euro.

Među deset dionica s najvećim prometom, za najvećih 2,26 posto porasla je cijena dionice AD Plastika, na 1810 eura, uz promet od 83 tisuće eura.

U istoj grupi dionica za najvećih 1,71 posto pala je cijena povlaštene dionice  Adris grupe, na 80,40 eura, s prometom od 114 tisuća eura.

Na Zagrebačkoj burzi u srijedu se trgovalo s 39 dionica pri čemu je cijena porasla za 15, pala za 16, a ostala ista za osam dionica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025