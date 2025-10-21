Obavijesti

PROJEKTIRANJE I GRADNJA

Potpisali su ugovor. U Blato stiže Nacionalna dječja bolnica do kraja 2029. godine!

Piše Snježana Krnetić,
storyeditor/2025-10-21/PXL_070921_34488212.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell

Godinu dana otići će na projektiranje, a tri na samo izvođenje radova. Bolnica će imati helidrom, bit će to bolnica za majku i dijete s rodilištem i neonatologijom, a u drugoj fazi tamo će preseliti bolnice Goljak i Kukuljevićeva

Ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice potpisali su ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnik zajednice ponuditelja Domagoj Kamenski. Projekt vrijedan 237,5 milijuna eura najveća je investicija u zdravstvo u 50 godina. Prva faza uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade Nacionalne dječje bolnice, ukupne površine 53.040 četvornih metara, na lokaciji Blato u Zagrebu, u kojoj će se objediniti djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb.

- Cilj je da zdravstvena skrb za djecu bude pod jednim krovom i da se usluge pružaju multidisciplinarno, upravo kako se bolesna djeca ne bi više morala voditi po Zagrebu od bolnice do bolnice - rekla je ministrica zdravstva.

Potpisani ugovor obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje izmjena građevinske dozvole te izvođenje i dovršetak radova, a sredstva su osigurana iz državnog proračuna uz sufinanciranje EU-a. Dovršetak radova i početak rada Nacionalne dječje bolnice očekuje se do kraja 2029. godine. Ukupni rok izvođenja je četiri godine, od toga se godinu dana odnosi na projektiranje, a tri na samo izvođenje radova.

Bolnica će imati helidrom, bit će to bolnica za majku i dijete s rodilištem i neonatologijom, a u drugoj fazi tamo će preseliti bolnice Goljak i Kukuljevićeva. Ministrica Hrstić pojasnila je kako se bolnica ne gradi na starom izgrađenom dijelu, već pokraj njega, a sljedeći zadatak je donošenje strateške odluke o tome što će biti s postojećom konstrukcijom.

Hrstić je rekla da je svjesna skeptičnosti oko projekta, no napominje kako je potpisivanje ugovora garancija da se ide u realizaciju. Predstavnik zajednice ponuditelja te direktor i član uprave tvrtke Kamgrad, Domagoj Kamenski, poručio je kako su spremni izgraditi bolnicu koja će biti ponos Hrvatske i primjer kako se visoki standardi zdravstvene skrbi mogu spojiti s najvišim ekološkim standardima. V. d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti, Iva Hojsak, rekla je kako smo ovim na korak do gotove dječje bolnice i puno bolje zdravstvene skrbi za pacijente. 

