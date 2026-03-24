Potpora Trumpu na najnižoj razini: Rat i gorivo ruše rejting

Potpora američkom predsjedniku ⁠Donaldu Trumpu posljednjih je dana pala na najnižu razinu otkako se vratio u Bijelu kuću, usred naglog skoka cijena goriva i širokog neodobravanja ⁠rata koji je pokrenuo protiv Irana, pokazalo je u utorak istraživanje Reutersa/Ipsosa. Anketa je pokazala da svega 36 posto Amerikanaca odobrava Trumpovo djelovanje, dok je prošlotjedna anketa Reutersa/Ipsosa pokazala potporu od 40 posto. Stavovi Amerikanaca o Trumpu značajno su se pogoršali s obzirom na njegovo upravljanje troškovima života jer su cijene benzina porasle otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran. Samo 25 posto ispitanika podržalo je Trumpov način rješavanja tog problema, na kojem je temeljio svoju kampanju za predsjedničke izbore 2024. godine.

Trumpov položaj unutar Republikanske stranke i dalje je uglavnom jak. Tek oko jedan od pet republikanaca rekao je da ne odobrava njegov ukupni učinak u Bijeloj kući, što se malo promijenilo u odnosu na otprilike jednog od sedam prošlog tjedna. Ipak, udio ​republikanaca koji ne podržavaju njegovo upravljanje troškovima života porastao je ‌s 27 na 34 posto.

Trumpov rejting bio je na 47 posto u prvim danima njegovog drugog predsjedničkog mandata, dok je prošlog ljeta uglavnom bio na oko 40 posto.

Rat u Iranu mogao bi to promijeniti za predsjednika koji je preuzeo dužnost obećavajući da će izbjegavati "glupe ratove". Istraživanje je pokazalo da 35 posto Amerikanaca odobrava američke udare na Iran, što je pad za dva posto od prošlotjedne ankete. Nekih 61 posto ne odobrava štrajkove saveznih djelatnika, u usporedbi s 59 posto prošli tjedan, prenosi Reuters.

Ranija istraživanja Reutersa/Ipsosa provedena su neposredno nakon prvih američko-izraelskih napada na Iran, kada je ispitanicima dana mogućnost da kažu da nisu sigurni u svoje stavove.

Najnovija istraživanja ne daju tu mogućnost, iako je pet posto ispitanika u posljednjoj anketi odbilo odgovoriti na pitanja vezana uz rat.

Nije bilo znakova da Trumpova opadajuća popularnost utječe na njegove republikanske saveznike koji nastoje zadržati kontrolu nad Kongresom za izbore u studenom, na sredini mandata. Oko 38 posto registriranih glasača u anketi reklo je da su republikanci bolji upravitelji američkog gospodarstva, dok je njih 34 posto za to odabralo demokrate.

Anketa, koja je provedena online i diljem zemlje, prikupila je odgovore 1.272 odrasla Amerikanca i imala je marginu pogreške od tri postotna boda.