Potpredsjednici EU parlamenta za 24sata: Vučić sjedi na dvije stolice. Moramo nešto učiniti

Na brifinzima prije godišnjeg obraćanja Ursule von der Leyen obrađen je širok dijapazon tema. Jedna od njih su i prosvjedi u Srbiji koji bjesne deset mjeseci, a tiču se i Europske unije jer se radi o potencijalnoj članici.

Za razliku od prijašnjih kriza gdje je EU bila jasna u iskazivanju podrške i kritiziranja rušilačkih elemenata tijekom Euromajdana ili nedavnih prosvjeda u Rumunjskoj, EU je prilično nemušta kada se radi o nasilju Vučićevog režima na ulicama srbijanskih gradova.

- Da, slažem se da nije napravljeno dovoljno kako bi se prekinulo nasilje i demonstracije u Srbiji. Ja sam i osobno vezan zato što je u Srbiji napadnuta i slovačka nacionalna manjina. Moramo više napraviti kako Vučić ne bi mogao sjediti na dvije stolice i u isto vrijeme uzimati novac iz EU fondova, a u isto vrijeme blisko surađuje s Kinom i Rusijom - rekao je potpredsjednik EU parlamenta, Martin Hojsik.

- EU je već sankcionirala lidere koji gaje bliske odnose s Rusijom. Problem je u tome što se u ovom trenutku preferira stabilnost ispred demokracije i vladavine prava. U Srbiji se u ovom trenutku ne vidi jasno iskristalizirana oporba Aleksandru Vučiću - rekla nam je potpredsjednica EU parlamenta Katarina Barley.