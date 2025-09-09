Obavijesti

UZIMA I LOVU IZ EU FONDOVA

Potpredsjednici EU parlamenta za 24sata: Vučić sjedi na dvije stolice. Moramo nešto učiniti

Piše Iz Bruxellesa: Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Potpredsjednici EU parlamenta za 24sata: Vučić sjedi na dvije stolice. Moramo nešto učiniti
Moramo više napraviti kako Vučić ne bi mogao sjediti na dvije stolice i u isto vrijeme uzimati novac iz EU fondova, rekao je potpredsjednik EU parlamenta, Martin Hojsik

Na brifinzima prije godišnjeg obraćanja Ursule von der Leyen obrađen je širok dijapazon tema. Jedna od njih su i prosvjedi u Srbiji koji bjesne deset mjeseci, a tiču se i Europske unije jer se radi o potencijalnoj članici.

Za razliku od prijašnjih kriza gdje je EU bila jasna u iskazivanju podrške i kritiziranja rušilačkih elemenata tijekom Euromajdana ili nedavnih prosvjeda u Rumunjskoj, EU je prilično nemušta kada se radi o nasilju Vučićevog režima na ulicama srbijanskih gradova.

 - Da, slažem se da nije napravljeno dovoljno kako bi se prekinulo nasilje i demonstracije u Srbiji. Ja sam i osobno vezan zato što je u Srbiji napadnuta i slovačka nacionalna manjina. Moramo više napraviti kako Vučić ne bi mogao sjediti na dvije stolice i u isto vrijeme uzimati novac iz EU fondova, a u isto vrijeme blisko surađuje s Kinom i Rusijom - rekao je potpredsjednik EU parlamenta, Martin Hojsik.

 - EU je već sankcionirala lidere koji gaje bliske odnose s Rusijom. Problem je u tome što se u ovom trenutku preferira stabilnost ispred demokracije i vladavine prava. U Srbiji se u ovom trenutku ne vidi jasno iskristalizirana oporba Aleksandru Vučiću - rekla nam je potpredsjednica EU parlamenta Katarina Barley.

