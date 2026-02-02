Obavijesti

News

Komentari 54
NEĆE GRAD, BUDE VLADA

POTPUNI CIRKUS Evo što je Vlada objavila o dočeku: Ispunit ćemo sve želje rukometaša!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 4 min
POTPUNI CIRKUS Evo što je Vlada objavila o dočeku: Ispunit ćemo sve želje rukometaša!
Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman | Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh - navode iz Vlade

Admiral

Nakon što je Grad Zagreb odbio sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona na službenom dočeku rukometaša koji se trebao održati u ponedjeljak u 16 na Trgu bana Jelačića, oglasila se Vlada RH službenim priopćenjem.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
32
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu, izvijestili su u ponedjeljak.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
32
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Vlada je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.

CIRKUS OKO DOČEKA Most: Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Ne može gradonačelnik odlučiti kako ćemo slaviti
Most: Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Ne može gradonačelnik odlučiti kako ćemo slaviti

Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

- Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh - navode iz Vlade.

Dodaju da je riječ o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog.

- Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu - navode iz Vlade.

Podsjetili su da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici.

- Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta - dodaju.

Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček, istaknuli su iz Vlade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 54
Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!
NOVI OBRAT

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026