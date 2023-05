Potraga za Maddie: Pedofil je tukao svoju bivšu. Prepoznao ih je Hrvat: 'Radio je kraj mene...'

U lipnju 2020. godine svijet su obišle fotografije Nakscije Miftari, nekadašnje djevojke Christiana Bruecknera, glavnog osumnjičenog u slučaju nestanka Maddie McCann.

Svi su htjeli znati nešto više o njoj, policija u Njemačkoj odmah ju je, kad je Brueckner postao glavni osumnjičeni, ispitala o njezinim saznanjima o slučaju nestanka Maddie, ali i drugim kriminalnima aktivnostima Bruecknera. Ona se, kazao je njezin brat za Sun, odmah pritajila nakon vijesti i ispitivanja.

Ali onda je u ekskluzivnom razgovoru za 24sata Hrvat iz Braunschweiga, čiji se restoran nalazi desetak metara od kioska na kojem je Brueckner radio, ispričao nove detalje o nekadašnjem paru.

- Djevojka koju traži cijeli svijet nije s Kosova nego Albanka iz Makedonije. Poznavao sam tu obitelj jer je brat djevojke koju traže radio s mojim prijateljem, a nju sam viđao kad je prolazila ispred mojeg restorana - kazao nam je u tad u startu, a onda nastavio:

- Tek kad sam ugledao fotografiju u medijima, sjetio sam se kako je ona gotovo svakodnevno sjedila u prostoriji iza kioska u kojem je radio Christian. Već tad su susjedi svašta pričali, znate kako to ide. Bilo im je neobično i sumnjivo da se maloljetnica tako intenzivno druži s muškarcem starijim od sebe.

Kazao nam je tad da mu nije poznato jesu li roditelji znali gdje im je kći sve to vrijeme bila i što radi.

- To je velika obitelj s desetero djece. Oca sam poznavao, no on je umro prije desetak godina. Otkad je Christian završio iza rešetaka, više ih nisam viđao i nitko ne zna kamo su se odselili – rekao nam je 2020. godine...

U razgovoru za Daily Mail godinu dana kasnije Nakscije je otkrila detalje njihove veze. Imala je 17 godina kad je 2013. upoznala 'šarmantnog i darežljivog vlasnika kioska u Braunschweigu'. Tamo je često odlazila kupovati slatkiše. Bila je u to doba gotovo dvostruko mlađa od njega...

- Pozdravio me s "mlada damo" prvi put kad sam ga vidjela. Nikad me nitko prije nazvao damom. Kad sam htjela platiti, kazao mi je da dame ne plaćaju kod njega - ispričala je za britanski medij.

Uskoro su ušli u ljubavnu vezu.

Nakon godinu dana veze na njegovom je mobitelu i laptopu pronašla pedofilski sadržaj. Kaže da je većina snimki sadržavala plavokose djevojčice, kao i da se Brueckner pojavljuje na nekim od snimaka. Kad mu je rekla što je otkrila, napao ju je... Cijela je završila u modricama.

- Udario me šakom. Pala sam niza stepenice i izgubila sam svijest - kaže Miftari, koja je slučaj prijavila policiji.

Oni su, kazala je ona, prikupili dokaze, više stotina snimki i fotografija pedofilskog sadržaja...

Unatoč majčinom protivljenju, ostala je u kontaktu s njim kad je pobjegao za Portugal. Tamo ga je i posjetila, ali odbila je reći kad.

Ispričala je za Daily Mail i kako se Brueckner, tijekom zabave u njihovom stanu u Braunschweigu 2014. godine, počeo čudno ponašati kad se spomenula otmica Maddie...

- Sjećam se da nije odgovorio na pitanje prijatelja. Nakon što su gosti otišli upitala sam ga oko Maddie jer nisam ništa znala o slučaju. Odgovorio mi je "Znam za nju. Bio sam blizu hotela u to vrijeme. Živio sam na tom području. Neću više ništa reći. Nisam glup, ja sam poslovni čovjek' - rekla je Miftari.