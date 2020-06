Hrvat: 'Viđao sam djevojku koju traže zbog Maddie, svaki dan je sjedila iza otmičareva kioska'

Interpol traži bivšu djevojku glavnog sumnjivca u slučaju Madeleine, a Hrvat iz Braunschweiga dobro je se sjeća. Riječ je o Albanki iz Makedonije...

<p>Djevojka koju traži cijeli svijet nije s Kosova nego Albanka iz Makedonije. Poznavao sam tu obitelj jer je brat djevojke koju traže radio s mojim prijateljem, a nju sam viđao kad je prolazila ispred mojeg restorana.</p><p>Priča nam to <strong>Hrvat iz njemačkog Braunschweiga</strong>, čiji je restoran udaljen desetak metara od kioska u kojem je godinama radio <strong>Christian Brückner</strong> (43), glavni osumnjičeni u slučaju <strong>Madeleine McCann</strong> iz 2007. Prvi put mediji su objavili fotografiju Miftari, koja je kao tinejdžerica bila Brücknerova djevojka.</p><p>Njemačke vlasti izdale su Interpolovu crvenu tjeralicu o njenom uhićenju. Nakon što su se rastali, Miftari ga je prijavila policiji zbog nasilja. Prema riječima svjedoka, ona je tad imala oko 17 godina. Policija vjeruje da bi bivša djevojka Christiana Brücknera, Naksicije Miftari, koju je brutalno tukao, mogla iznijeti ključne dokaze o nestanku djevojčice Madeleine, piše Daily Mail.</p><p>- Tek kad sam ugledao fotografiju u medijima, sjetio sam se kako je ona gotovo svakodnevno sjedila u prostoriji iza kioska u kojem je radio Christian. Već tad su susjedi svašta pričali, znate kako to ide. Bilo im je neobično i sumnjivo da se maloljetnica tako intenzivno druži s muškarcem starijim od sebe - dodaje naš sugovornik.</p><p>Kaže da mu nije mu poznato jesu li roditelji znali gdje im je kći sve to vrijeme bila i što radi.</p><p>- To je velika obitelj s desetero djece. Oca sam poznavao, no on je umro prije desetak godina. Otkad je Christian završio iza rešetaka, više ih nisam viđao i nitko ne zna kamo su se odselili – rekao je.</p>