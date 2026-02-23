Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj...
TLO PODRHTAVA
Potres jačine 3,4 po Richteru pogodio BiH. Tresao i Hrvatsku: 'Osjetili smo ljuljanje u Podgori'
Potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici zabilježen je danas u 20:29 sati na području Mostara u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na području s geografskim koordinatama 43.322 i 17.4168, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od Mostara.
Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj.
- Osjetila sam podrhtavanje u Makarskoj. Skoro mi je laptop ispao iz krila - komentirala je jedna građanka.
- Ljuljalo je i Podgoru. Strašno, ima li kraja - pisali su ljudi.
