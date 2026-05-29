JESTE LI GA OSJETILI?

Potres jačine 3,8 pogodio BiH noćas, zatreslo i jug Hrvatske

Piše Iva Tomas,
Foto: EMSC

Potres se osjetio na širem području istočne Hercegovine te u dijelovima južne Hrvatske, posebno na području Dubrovnika, i Crne Gore

Potres magnitude 3.8 po Richteru noćas je pogodio područje jugoistočne Bosne i Hercegovine, u blizini Trebinja. Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio nešto iza ponoći. Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i 72 kilometra jugoistočno od Mostara na dubini od deset kilometara. 

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Potres se osjetio na širem području istočne Hercegovine te u dijelovima južne Hrvatske, posebno na području Dubrovnika, i Crne Gore.

"Čulo se, kratko je bilo", "Zaljuljala mi se kuća. Fino je drmlo. Meni se čini više od 3,6", "Dobro je zaljuljalo" - komentirali su Dubrovčani na društvenim mrežama.

