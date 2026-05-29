Potres se osjetio na širem području istočne Hercegovine te u dijelovima južne Hrvatske, posebno na području Dubrovnika, i Crne Gore
Potres jačine 3,8 pogodio BiH noćas, zatreslo i jug Hrvatske
Potres magnitude 3.8 po Richteru noćas je pogodio područje jugoistočne Bosne i Hercegovine, u blizini Trebinja. Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio nešto iza ponoći. Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i 72 kilometra jugoistočno od Mostara na dubini od deset kilometara.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 28, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4DZ761M1tX
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Potres se osjetio na širem području istočne Hercegovine te u dijelovima južne Hrvatske, posebno na području Dubrovnika, i Crne Gore.
"Čulo se, kratko je bilo", "Zaljuljala mi se kuća. Fino je drmlo. Meni se čini više od 3,6", "Dobro je zaljuljalo" - komentirali su Dubrovčani na društvenim mrežama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+