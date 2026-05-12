NOVO PODRHTAVANJE

Potres kod Siska: 'Zgrada je skakala i tresla se kao luda'

Piše Filip Sulimanec,
Foto: EMSC

Piše 3.5, a činilo se kao preko 4. Zgrada je skakala i tresla se kao luda. Hoće li ovo više ikada stati - neki su od komentara stanovnika Siska, Petrinje i Mošćenice

Sisačko područje oko 11 sati pogodio je potres magnitude 2.4 prema Richteru s epicentrom 6 kilometara južno od Siska na dubini od 9 kilometara. 

- Dosta se osjetio - napisao je jedan Petrinjac, dok je drugi dodao da se treslo nekoliko sekundi.

- Mislio sam da je puno jači od prikazanog - napisao je još jedan.

EMSC je u prvom izvještaju naveo magnitudu 3,5 da bi je ubrzo smanjili na 2,4 Richtera.

