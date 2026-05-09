1,4 PO RICHTERU

Potres zatresao područje kod Zagreba: 'Čula se tutnjava...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EMSC

Slabiji potres magnitude 1,4 po Richteru osjetio se u subotu poslijepodne, a dio građana opisao je neugodan zvuk nalik grmljavini

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) izvijestio je da je u subotu u 15.10 sati zabilježen slabiji potres magnitude 1,4 po Richteru na području nedaleko od Zagreba. Prema podacima EMSC-a, epicentar podrhtavanja nalazio se oko 24 kilometra jugoistočno od glavnog grada te približno 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice. Potres se dogodio na dubini od 30 kilometara. Iako je riječ o potresu manje jačine, pojedini građani prijavili su da su osjetili kratko podrhtavanje tla, ali i čuli snažnu tutnjavu. Na stranici EMSC-a pojavili su se brojni komentari stanovnika iz okolnih mjesta.

- Ovoga puta zvučalo je poput grmljavine - napisao je korisnik iz Petrinje.

Drugi građanin naveo je kako se osjetilo kratko tresenje praćeno neugodnim osjećajem.

Jedan od komentara odnosio se i na podrhtavanje u višim katovima stambenih zgrada. - Na petom katu malo je zaljuljalo garnituru - stoji u objavi građanina.

