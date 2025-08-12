Potres zatresao okolicu Rijeke: 'Jezivo je bilo. Kao da je nešto udarilo zgradu. Zagrmjelo je...'

Potres magnitude 2.8 stupnja po Richteru je danas, 12. kolovoza u 17.57 sati zatresao riječko područje, javlja Europski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa je 23 km sjeverno od Rijeke, odnosno 20 km sjeverno od Drenove.

Riječani javljaju da su osjetili snažno podrhtavanje.

- Škalnica, zatreslo se i osjećaj kao da se kuća potresla. Jezivo - napisao je netko.

- Čulo se kao da je zagrmilo i kao da je nešto udarilo u zgradu. Osjet kao da je val prošao kroz zgradu, kratak, ali jak - napisao je drugi stanovnik koji je osjetio potres...