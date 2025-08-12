Obavijesti

News

Komentari 1
EPICENTAR U BIH

Potres pogodio Dalmaciju! Osjetio se u Zagori, Splitu i na otocima: 'Dobro je zatreslo...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Potres pogodio Dalmaciju! Osjetio se u Zagori, Splitu i na otocima: 'Dobro je zatreslo...'
Foto: EMSC

Potres uzdrmao Dalmatinsku zagoru! Građani prijavili zvukove poput grmljavine, psi lajali, a ormari škripali. Epicentar blizu Livna, magnituda 2,5

U ranim jutarnjim satima, točno u 03:28, potres je probudio stanovnike Dalmatinske zagore, Splita, obalnog područja i pojedinih otoka. Prema podacima EMSC-a (Euromediteranskog seizmološkog centra), epicentar je bio na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u blizini Livna, otprilike 30 kilometara od Sinja.

Prvotna procjena jačine potresa bila je 3,0 prema Richteru, no naknadno je vrijednost smanjena na 2,5. Epicentar se nalazio na dubini od oko 15 kilometara, svega jedan kilometar od samog centra Livna, te 51 kilometar od Splita.

Građani su se ubrzo počeli javljati na stranicama EMSC-a, opisujući različita iskustva:

- Split, Pazdigrad – bilo je kao neko tutnjanje, pas je počeo lajati, trajalo 2-3 sekunde - napisali su.

- Sinj – zvuk i škripa ormara -  piše korisnik.

- Kratko podrhtavanje u Splitu - piše.

- Na petom katu u Splitu podrhtavanje, lagano ljuljanje i zvuk parketa... - dodaje korisnik.

- Nije jako, ali se odmah znalo što je... - dodaje korisnik. 

- U Solinu zatutnjalo uz lagano treskanje - piše.

- Dobro je zatreslo, kratko al’ jako - piše. 

UŽAS! Više od 200 naknadnih potresa na sjeverozapadu Turske
Više od 200 naknadnih potresa na sjeverozapadu Turske

Mnogi su primijetili da se prije ili tijekom potresa čuo zvuk nalik grmljavini, što je fenomen koji se često spominjao i kod potresa na Baniji.

Seizmolozi objašnjavaju da taj zvuk nije umišljaj. Ivica Sović je za RTL svojedobno pojasnio da se dio energije potresa oslobađa u zvučnom spektru iznad 16 herca, što ljudsko uho može registrirati. “Bliže epicentru može se čuti nešto nalik eksploziji, a što ste dalje, tonovi postaju dublji,” naveo je Sović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA:

'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'

Iako je ključni svjedok priznao da je lagao kad ga je teretio, sudovi BiH, odnosno Republike Srpske, ne žele ponoviti suđenje Ivici Perkoviću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025