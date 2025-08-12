Potres pogodio Dalmaciju! Osjetio se u Zagori, Splitu i na otocima: 'Dobro je zatreslo...'

U ranim jutarnjim satima, točno u 03:28, potres je probudio stanovnike Dalmatinske zagore, Splita, obalnog područja i pojedinih otoka. Prema podacima EMSC-a (Euromediteranskog seizmološkog centra), epicentar je bio na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u blizini Livna, otprilike 30 kilometara od Sinja.

Prvotna procjena jačine potresa bila je 3,0 prema Richteru, no naknadno je vrijednost smanjena na 2,5. Epicentar se nalazio na dubini od oko 15 kilometara, svega jedan kilometar od samog centra Livna, te 51 kilometar od Splita.

Građani su se ubrzo počeli javljati na stranicama EMSC-a, opisujući različita iskustva:

- Split, Pazdigrad – bilo je kao neko tutnjanje, pas je počeo lajati, trajalo 2-3 sekunde - napisali su.

- Sinj – zvuk i škripa ormara - piše korisnik.

- Kratko podrhtavanje u Splitu - piše.

- Na petom katu u Splitu podrhtavanje, lagano ljuljanje i zvuk parketa... - dodaje korisnik.

- Nije jako, ali se odmah znalo što je... - dodaje korisnik.

- U Solinu zatutnjalo uz lagano treskanje - piše.

- Dobro je zatreslo, kratko al’ jako - piše.

Mnogi su primijetili da se prije ili tijekom potresa čuo zvuk nalik grmljavini, što je fenomen koji se često spominjao i kod potresa na Baniji.

Seizmolozi objašnjavaju da taj zvuk nije umišljaj. Ivica Sović je za RTL svojedobno pojasnio da se dio energije potresa oslobađa u zvučnom spektru iznad 16 herca, što ljudsko uho može registrirati. “Bliže epicentru može se čuti nešto nalik eksploziji, a što ste dalje, tonovi postaju dublji,” naveo je Sović.