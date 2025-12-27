Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA VEĆE ŠTETE

Potres magnitude 7.0 pogodio Tajvan. Snimke su jezive

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Potres magnitude 7.0 pogodio Tajvan. Snimke su jezive
Foto: EMSC

Potres dubine 73 kilometra osjetio se na sjeveru Tajvana i zatresao je zgrade u glavnom gradu Taipeiju, prenijela je meteorološka služba

Potres magnitude 7.0 pogodio je u subotu područje oko 32 kilometra udaljeno od sjeveroistočnog obalnog grada Yilana na Tajvanu, priopćila je u subotu tajvanska meteorološka služba, bez trenutačnih izvješća o većoj šteti.

Potres dubine 73 kilometra osjetio se na sjeveru Tajvana i zatresao je zgrade u glavnom gradu Taipeiju, prenijela je meteorološka služba, svrstavši potres u četvrtu kategoriju, što znači da bi moglo biti manje štete.

Gradska vlast Taipeija rekla je da odmah nakon potresa nije prijavljena veća šteta. Više od 3000 domova u Yilanu kratko je ostalo bez struje, rekla je elektroenergetska kompanija Tajvana.

3,9 PO RICHTERU Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Tajvan se nalazi blizu mjesta gdje se dotiču dvije tektonske ploče te je sklon potresima. Više od 100 ljudi stradalo je u potresu na jugu Tajvana 2016. godine, dok je potres magnitude 7.3 usmrtio više od 2000 ljudi 1999. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!

U večernjim satima petka potraga je sretno okončana, dječak je pronađen, živ je i zdrav, potvrdili su za 24sata iz policije...
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025