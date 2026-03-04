Obavijesti

Potres od 2.5 po Richteru kod Zadra: 'Čula se tutnjava. Psi su nam se uznemirili'

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a hipocentar se nalazio na dubini od 15 kilometara

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), u noći s utorka na srijedu, točnije u 00:50 sati, zabilježen je potres s epicentrom 14 kilometara jug-jugozapadno od Biograda na Moru. Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a hipocentar se nalazio na dubini od 15 kilometara.

Iako se radilo o seizmičkoj aktivnosti slabijeg intenziteta, podrhtavanje se prilično osjetilo na širem zadarskom području. U svega nekoliko minuta EMSC je zaprimio više od 240 prijava građana iz Zadra, Sukošana, Kožina, Vira, Nina i Vrsi.

 - Kao grmljavina, blago drhtanje. Psi su nam se uznemirili. Lagana tutnjava - neki su od komentara.

