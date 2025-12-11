Potres pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Sve se zaljuljalo...'

Danas u 14:15 sati zabilježen je potres magnitude 3.2 na području Bosne i Hercegovine. Prema podacima seizmologa, epicentar je bio oko 4 kilometra sjeverno od Ljubinja, na dubini od 8 kilometara.

Potres se osjetio i na jugu Hrvatske, ponajviše na dubrovačkom području.

Iako je riječ o umjerenom potresu, stanovnici su ga jasno osjetili.

- 7 sekundi u Dubrovniku je prodrmalo - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Drugi stanovnik Mokošice opisao je podrhtavanje kao „jako kratko i jako“.

Slična iskustva dijele i drugi: „Zaljuljali se stolovi i namještaj“, navodi jedan od komentara, dok iz Čapljine poručuju: „Osjetio se, ali ništa posebno“.