JESTE LI GA OSJETILI?

Potres pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Sve se zaljuljalo...'

Piše 24sata,
Drugi stanovnik Mokošice opisao je podrhtavanje kao „jako kratko i jako“...

Danas u 14:15 sati zabilježen je potres magnitude 3.2 na području Bosne i Hercegovine. Prema podacima seizmologa, epicentar je bio oko 4 kilometra sjeverno od Ljubinja, na dubini od 8 kilometara.

Potres se osjetio i na jugu Hrvatske, ponajviše na dubrovačkom području. 

Iako je riječ o umjerenom potresu, stanovnici su ga jasno osjetili.

ČAK 7,6 RICHTERA VIDEO Snimke otkrile kako se zatresao Japan: Najmanje 13 je ozlijeđenih u velikom potresu
VIDEO Snimke otkrile kako se zatresao Japan: Najmanje 13 je ozlijeđenih u velikom potresu

- 7 sekundi u Dubrovniku je prodrmalo - napisao je jedan korisnik društvenih mreža. 

Drugi stanovnik Mokošice opisao je podrhtavanje kao „jako kratko i jako“.

Slična iskustva dijele i drugi: „Zaljuljali se stolovi i namještaj“, navodi jedan od komentara, dok iz Čapljine poručuju: „Osjetio se, ali ništa posebno“.

