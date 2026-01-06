Obavijesti

News

Komentari 1
3,1 PO RICHTERU

Potres zatresao Senj i okolicu! 'Dosta jako, kao udar groma...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Potres zatresao Senj i okolicu! 'Dosta jako, kao udar groma...'
Foto: EMSC

Magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice....

Danas, 6. siječnja u 15 sati i 36 minuta seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Senja, izvijestilo je na svojim stranicama Ravnateljstvo civilne zaštite.

Magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.

- Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres - navode iz Ravnateljstva.

EMSC piše kako je magnituda bila 2,9 po Richteru, više od 40 ljudi prijavilo je kako su osjetili potres...

"Dosta jako", "Tutnjava, kao udar groma",  "Dosta se osjetilo", "Ne mogu vjerovati", "Zatreslo nas je...", pišu u komentarima...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Europa je odgovorila Trumpu
IZ MINUTE U MINUTU:

Europa je odgovorila Trumpu

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026