Potres zatresao Senj i okolicu! 'Dosta jako, kao udar groma...'

Danas, 6. siječnja u 15 sati i 36 minuta seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Senja, izvijestilo je na svojim stranicama Ravnateljstvo civilne zaštite.

Magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice.

- Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres - navode iz Ravnateljstva.

EMSC piše kako je magnituda bila 2,9 po Richteru, više od 40 ljudi prijavilo je kako su osjetili potres...

"Dosta jako", "Tutnjava, kao udar groma", "Dosta se osjetilo", "Ne mogu vjerovati", "Zatreslo nas je...", pišu u komentarima...