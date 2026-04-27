Potresna ispovijest majke nakon smrti mladića u Zadru: 'Vratili su mi dijete u sanduku!'

Ja nisam ni sad svjesna. Pošalješ zdravo dijete da sebi zaradi za džeparac, a vrate ga u sanduku. Vjerujte, nisam ni sad svjesna, riječi su to shrvane majke Aide Čengić, koja je prvi put javno progovorila nakon smrti svog 35-godišnjeg sina Mirze. U emotivnoj ispovijesti za Dnevnik NoveTV opisala je nezamislivu bol s kojom se obitelj suočava. - Jutra su najgora. Kad ustanemo nas četvero, katastrofa. Još nikom nije došlo do mozga. Jučer smo bili na groblju, čitali vijence. Čovjek ne može vjerovati da tu leži dijete od 35 godina - rekla je.

Podsjetimo, 35-godišnji sezonski radnik iz Sarajeva prije deset dana javio se u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije jer se nije osjećao dobro. Prema riječima prijatelja koji je bio s njim, izmjeren mu je krvni tlak te je ubrzo pušten kući uz preporuku da se javi ako se stanje pogorša.

Na putu prema Ražancu, gdje je radio, naglo mu je pozlilo. Unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, mladić je preminuo.

Majka kaže da ju boli što njezin sin nije zadržan na promatranju. - Samo da ga je zadržao, možda bi ostao u bolnici, nitko ne zna. Ali izbaciti ga i reći mu da ide kući i da mu nije ništa, a napisao si dijagnozu da je povišen tlak i da je momku od 35 godina puls 107 - on je njega pustio nakon 20 minuta. Dijete mi umrlo na ulici, u autu doslovno. I isti je doktor, navodno, došao na reanimaciju. Znači samo da ga je zadržao sat vremena bilo bi mi lakše da znam da mu je netko htio pomoći - ispričala je kroz suze.

Mirza je, dodaje, bio omiljen među svima. - Bio je nasmijan, drag, svi su ga voljeli. Mene je zvao ‘majkice’. Nikad se nije ni s kim posvađao. Ljudi zovu, ne mogu vjerovati. Došla sam ovdje samo da se ovako nešto više nikome ne dogodi - zaključila je.

Slučaj je izazvao niz reakcija, a oglasila se i ministrica zdravstva Irena Hrstić. - U ovom trenutku nemamo sve informacije o slučaju ni o nadzorima koje je proveo Zavod za hitnu medicinu. Ministarstvo će poslati inspekcijski nadzor, a koliko imam informaciju, Liječnička komora već je zatražila medicinsku dokumentaciju - izjavila je ministrica.