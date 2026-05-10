VIDEO Gradonačelnik Krapine: 'Zavladao je nemir, ovo je šok za naše malo i mirno mjesto...'

​Jako me šokiralo, jer kad se ovako nešto dogodi u jednom malom mirnom gradiću, sigurno je to onda veliki šok za sve nas koji ovdje živimo i moram istaknuti da prvo izražavam sućut preminulom policajcu njegovoj obitelji i kolegama svima koji su ga poznavali, rekao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

Izrazio je sućut i obitelji počinitelja, dodavši kako u trenutku davanja izjave nije imao potvrđenu informaciju je li i počinitelj preminuo.

​- Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi - kazao je.

Potvrdio je kako je policajca i počinitelja poznavao iz viđenja, što je, kaže, uobičajeno za njihovu sredinu.

​- Znao sam ih iz viđenja i jednog i drugog. I žrtvu i počinitelja. To je gradić gdje se maltene svi znaju. Ako ne osobno, onda se zna tko je tko na neki način - rekao je Gregurović. Na pitanje je li počinitelj od ranije bio poznat policiji, gradonačelnik je odgovorio kako na to treba odgovoriti policija.

Očekuje se brza istraga

Nada se da će policija što prije obaviti očevid i rasvijetliti sve okolnosti kako bi se situacija smirila.

​- Sigurno je da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se i taj dio smiri - naglasio je. Dodao je kako je prve informacije o zločinu dobio od samih građana koji su ga uznemireno zvali.

Upitan hoće li proglasiti dan žalosti, Gregurović je odgovorio kako u tom trenutku još nije razmišljao o tome, ali da će ta mogućnost svakako biti razmotrena. Ponovno je istaknuo šokantne okolnosti zločina.

​- Moram priznati da kao što sam i rekao, informacija koju sam dobio, dakle, prvo je bila šokantna i nisam mogao vjerovati da se tako nešto može dogoditi u kafiću usred bijela dana kad su i drugi gosti unutra. Tako da sigurno je to šok za sve koji su bili ovdje - izjavio je krapinski gradonačelnik.