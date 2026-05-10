UBOJSTVO POLICAJCA U KAFIĆU

VIDEO Gradonačelnik Krapine: 'Zavladao je nemir, ovo je šok za naše malo i mirno mjesto...'

Piše Ivan Hruškovec, Luka Safundžić,
Foto: Luka Safundžić/24sata

Znao sam ih iz viđenja i jednog i drugog. I žrtvu i počinitelja. To je gradić gdje se maltene svi znaju. Ako ne osobno, onda se zna tko je tko na neki način, kaže gradonačelnik Gregurović o policajcu i napadaču

​Jako me šokiralo, jer kad se ovako nešto dogodi u jednom malom mirnom gradiću, sigurno je to onda veliki šok za sve nas koji ovdje živimo i moram istaknuti da prvo izražavam sućut preminulom policajcu njegovoj obitelji i kolegama svima koji su ga poznavali, rekao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

Gradonačelnik Krapine o ubojstvu 02:31
Gradonačelnik Krapine o ubojstvu | Video: Luka Safundžić/24sata

Izrazio je sućut i obitelji počinitelja, dodavši kako u trenutku davanja izjave nije imao potvrđenu informaciju je li i počinitelj preminuo.

​- Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi - kazao je.

Potvrdio je kako je policajca i počinitelja poznavao iz viđenja, što je, kaže, uobičajeno za njihovu sredinu.

VIDEO Susjedi nakon ubojstva u Krapini: 'Poznavao sam obojicu. Nisam znao da su bili u svađi'
VIDEO Susjedi nakon ubojstva u Krapini: 'Poznavao sam obojicu. Nisam znao da su bili u svađi'

​- Znao sam ih iz viđenja i jednog i drugog. I žrtvu i počinitelja. To je gradić gdje se maltene svi znaju. Ako ne osobno, onda se zna tko je tko na neki način - rekao je Gregurović.  Na pitanje je li počinitelj od ranije bio poznat policiji, gradonačelnik je odgovorio kako na to treba odgovoriti policija.

Očekuje se brza istraga

Nada se da će policija što prije obaviti očevid i rasvijetliti sve okolnosti kako bi se situacija smirila.

VIDEO Božinović o ubojstvu policajca: Ovo je brutalan čin i napad na sigurnost društva
VIDEO Božinović o ubojstvu policajca: Ovo je brutalan čin i napad na sigurnost društva

​- Sigurno je da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se i taj dio smiri - naglasio je. Dodao je kako je prve informacije o zločinu dobio od samih građana koji su ga uznemireno zvali.

Upitan hoće li proglasiti dan žalosti, Gregurović je odgovorio kako u tom trenutku još nije razmišljao o tome, ali da će ta mogućnost svakako biti razmotrena. Ponovno je istaknuo šokantne okolnosti zločina.

​- Moram priznati da kao što sam i rekao, informacija koju sam dobio, dakle, prvo je bila šokantna i nisam mogao vjerovati da se tako nešto može dogoditi u kafiću usred bijela dana kad su i drugi gosti unutra. Tako da sigurno je to šok za sve koji su bili ovdje - izjavio je krapinski gradonačelnik.

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Božinović: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Božinović: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
