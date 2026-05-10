ZAGORJE U ŠOKU

VIDEO Susjedi nakon ubojstva u Krapini: 'Poznavao sam obojicu. Nisam znao da su bili u svađi'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Luka Safundžić/24sata

Nakon jutrošnje pucnjave u krapinskom kafiću, u kojoj je ubijen policijski šef Robert Grilec (52), susjedi i svjedoci ne mogu vjerovati tragediji: 'To su bili mladi ljudi, katastrofa'

'Nemam riječi, iskreno. Prestrašno je to sve. Katastrofa. Jednostavno prestrašno.' Tako je tragediju koja je jutros potresla Krapinu opisao susjed Boris, još uvijek u nevjerici nakon pucnjave u kojoj je ubijen Robert Grilec (52), voditelj Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj. Susjedi koji poznaju i žrtvu i napadača kažu da ne mogu ni naslutiti što je dovelo do krvavog raspleta.

Izjave susjeda u Krapini 01:38
Izjave susjeda u Krapini | Video: Luka Safundžić/24sata

- Ne znam, stvarno ne znam što bi mogao biti motiv. Ne znam ništa o tome jesu li se svađali ili ne. To su bili mladi ljudi. Katastrofa. Što da vam kažem... Poznavao sam obojicu. Ne znam što se između njih događalo, to je njihova osobna stvar. Konobari koji su tada bili unutra sigurno imaju traumu – rekao je Boris.

Sličan šok dijeli i drugi susjed, Marijan, koji tvrdi da nikada nije primijetio nikakve probleme među dvojicom muškaraca.

– Koliko ja znam, nitko od njih ranije nije imao nikakve incidente. S obojicom sam bio dobar i ne znam ništa o bilo kakvoj svađi – kazao je.

Podsjetimo, do pucnjave je došlo nešto nakon 8 sati u jednom kafiću u Krapini, gdje je Robert Grilec bio izvan službe. Prema dostupnim informacijama, u njega je pucao 52-godišnji muškarac koji je nakon toga istim oružjem pokušao oduzeti život i sebi. Hitno je prevezen u KB Dubrava.

Stravične trenutke opisala je i konobarica koja je u trenutku napada posluživala ubijenog policajca.

– Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao – ispričala je šokirana svjedokinja.

Dodala je da je nakon pucnjave napadač pogledao prema njoj, zbog čega je pobjegla u skladište.

– Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla. Već oko 7.30 sati vozio se ispred kafića i gledao unutra – rekla je.

Iz policije su potvrdili da je ubijeni policajac imao 52 godine te da je u trenutku napada bio izvan službe. Robert Grilec bio je poznat i cijenjen policijski službenik, a za časnu i uzornu službu 2018. godine odlikovala ga je tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

