Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Mi novac od kredita nismo vidjeli, a još smo potrošili i svoj novac kako bismo pripremili zemljište za plastenike. Bojim se da sad i ja i moj sin, snaha i unučad ne završimo na ulici jer nam kuću žele prodati. Supruga se razboljela i preminula još 2014. godine nakon tog šoka. Mi smo ljudi koji nikad nisu bili na sudu i nismo mogli vjerovati što se događa, priča nam Darko Lugarić (67), nekad zapovjednik 2. bojne u virovitičkoj 127. brigadi Hrvatske vojske.

Njegova obitelj je jedna od 21 braniteljske obitelji koje su bile žrtve prevare s vertikalnim uzgojem jagoda. Priču smo objavili jučer s potresnom ispovijesti obitelji Kolar i Matak, a sada donosimo nova svjedočanstva. Svi oni su ušli u program vertikalne proizvodnje jagoda koji je bio pod pokroviteljstvom i Ministarstva branitelja i Ministarstva poljoprivrede. Cijeli projekt je osmislio i provodio Branko Stefanović, koji je i danas na slobodi dok mu traje novo suđenje. Svaka obitelj je potpisala 750.000 kuna kredita u tadašnjoj Hypo banci, a po ugovoru, rate je trebala vraćati braniteljska zadruga Domovina od prodaje uroda koji su joj obitelji predavale. Obitelji su dobile samo 10 posto novca od kredita i za to su trebali pripremiti zemlju. Ostatkom je upravljala zadruga i Branko Stefanović. Za novac iz kredita zadruga je trebala osigurati izgradnju plastenika, opremu, sadnice i sve ostalo potrebno za proizvodnju.

Na kraju dio obitelji nije niti dobio sadnice, nekima nisu ni završeni plastenici, a naknadno će se utvrditi da je sve bilo namjerno preplaćeno. Drugi su dobili bolesne sadnice i urod je bio nedovoljan. Vještak je naknadno utvrdio da se radi o pogrešnoj kombinaciji dvije metode uzgoja i da se radilo o obmani. Dio novca je Stefanović izvukao za sebe prema nepravomoćnoj presudi koja je naknadno poništena. Kako smo jučer objavili, sad traje novo suđenje, a 21 obitelj je završila pod ovrhom jer od svake od njih je banka išla naplatiti kredit od 750.000 kuna iako je postojalo osiguranje i ugovor da rate vraća zadruga. Cijeli slučaj traje već 17 godina bez pravorijeka, a za to vrijeme ostaju bez domova, djeca su im se iselila, u dužničkom su ropstvu, a neki su i sami otišli u Njemačku raditi kako bi otplatili dug.

Obitelji nisu mogle same birati izvođače radova, niti su znale cijene koje im Stefanović isplaćuje preko zadruge. Nisu ni raspolagali novcem kredita.

Sve je preplaćeno

Foto: Privatni album

- Supruga je u to ušla jer je prezentirano kao sigurno. Program je predstavljen u županijskoj vijećnici, bio je i pročelnik za poljoprivredu, općinski načelnici i rečeno je da je sve verificirao Agronomski fakultet i da iza toga stoji Ministarstvo branitelja. Zato se sve činilo sigurnim. Nama na kraju nisu završili niti plastenik, nismo dobili računala, niti prvu turu sadnica. Kad su najavili da stižu sadnice, mi smo angažirali još 17-18 ljudi da se to sve posadi. Morali smo ih platiti, ali sadnice nikad nisu stigle – priča nam Lugarić.

Tek su kasnije dobili uvid u račune. Vidio je da je naplaćeno postavljanje kabela koje nije napravljeno, kaže da su prekidače koji u trgovini koštaju 4-5 kuna oni naplatili 67 kuna. Računala nikad nisu dobili.

- Sve je to bilo preplaćeno barem 70 posto, a mi nismo imali nikakvu kontrolu – priča Lugarić.

On kaže da u ugovoru o kreditu nije stajalo da je osiguranje i kuća. I zemlja i kuća glase na njega, a supruga je ušla u ovu prevaru sa svojim OPG-om. Zemljište su im već uzeli.

- A onda prije dvije godine agencija upisuje i hipoteku na kuću, koja je moje vlasništvo. Mi smo u veljači dobili nepravomoćnu presudu da na to nemaju pravo, ali baš me zvao odvjetnik, oni su se žalili i, iako spor nije gotov, sad najavljuju dolazak procjenitelja kako bi nam prodali kuću. Borio sam se za ovu državu, ali sad se osjećam jadno. Pogotovo što još traje kazneni postupak protiv Stefanovića - kaže Lugarić.

Njegov sin, koji je ostao s ocem i zasnovao svoju obitelj, sad bi također mogao ostati bez krova nad glavom.

Dobio pljesnive sadnice

Stjepan Klasić iz Rovišća pored Bjelovara jedan je od onih koji su dobili prvu turu sadnica.

- Ali bile su pljesnive. Ja sam prije toga već uzgajao jagode i znao sam ponešto o tome. Iako su dobili unaprijed novac za izgradnju, kasnili su s plastenikom. I onda su te loše sadnice posađene u listopadu. Stefanović nam je govorio da moramo jako grijati, to smo i činili, ali sadnice su jedva nešto rodile. I onda još nije htio pokriti račun za plin iako su raspolagali sa 750.000 kuna. Taj novac je izvučen, a radovi su debelo preplaćeni. Primjerice, umjesto novih, dobili smo stara računala. Da sam ja imao taj novac, sve bih napravio po nižoj cijeni, ali mi nismo o tome odlučivali – prepričava Klasić.

Kaže da on uopće u taj projekt ne bi ulazio, ali je vidio reklame, da je iza svega i struka i Ministarstvo branitelja, pa je mislio da se radi o sigurnom poslu. Na kraju je ispalo suprotno. Klasić je morao otići u Njemačku, a za njim je otišla i supruga. Odande su uspjeli otplatiti dug i spasiti kuću. Klasić kaže kako uopće nije znao da mu je tvrtka kojoj je banka prodala dug upisala hipoteku. Samo ga je nazvao prijatelj i rekao da mu je kuća oglašena za prodaju!

- Mi smo imali i OPG od ranije, proizvodili jagode, papriku, paradajz i jabuke. Nakon što sam bio blokiran, sav novac i od te male prodaje odlazio je za otplatu kredita. Sve je propalo. A najgore je bilo kad su djeca trebala ići na fakultet, a ti doslovce nemaš za kruh. Supruga isto ovdje radi više od 12 sati, otišao joj je kuk, meni rame, ali barem smo djeci spasili kuću. Vratit ću se kad konačno bude presuda protiv Stefanovića, koji je prevarant – kaže nam Klasić.

Dodaje da ih je Stefanović, kad su se još na početku pobunili, javno napao tvrdeći da nisu sposobni. Na njegovu stranu tad su stali i iz braniteljske zadruge.

- I ti iz braniteljske zadruge stali su na stanu prevaranata, a ne nas branitelja. Došli su kod mene u novim džipovima, očito je bilo novca, koji mi sad vraćamo. Razočaran sam jer sve traje 17 godina iako su predani svi dokazi. Uvjeren sam da ih netko i dalje štiti, a mi ispaštamo – kaže Klasić.