Potresno svjedočanstvo majke sestara Filipović: Kako ih može pregaziti i ne trepnuti, kako?!

U nastavku suđenja Robertu Žaji, kojemu se na Županijskom sudu u Rijeci sudi za izazivanje prometne nesreće u kojoj su davne 2006. tragično poginule sestre Višnja i Gordana Filipović, kao svjedok je u ponedjeljak pozvana njihova nesretna mama Ljubica.

Upitana da li ima nekih novih saznanja, tj. što može reći o nesreći u kojoj je izgubila kćeri, govorila je kroz suze i s gorčinom u glasu.

- Ne znam što bih više rekla. Na licu mjesta nisam bila, o samoj nesreći ne znam ništa više od onog što sam već iskazala. Deset godina suprug i ja smo se borili da se priča makne s ulice i konačno sazna krivac i svašta smo prošli. Pričalo se čak da primamo novac od počinitelja kako ne bi ništa poduzeli, što je suludo. Mi nikad nismo upirali prstom ni na koga. Tko god da je bio u stanju ubiti dva života, neka bude u stanju to i priznati. Ja samo ne mogu shvatiti da je netko oduzeo dva mlada života, a da ni trepnuo nije. Pa da je ubio dvije mačke, čovjek bi se zapitao, a kamoli mirno spavao sve te godine. Ja suditi neću nikom, neka mu sudi Bog. Meni je svejedno hoće li krivac dobiti 1 dan kazne ili doživotnu, moje kćeri više nitko ne može vratiti. Suvislo je više gubiti vrijeme. Tko god da je roditelj može samo pomisliti kako se osjećam, a ne daj Bože nikome da ikad osjeti to što ja osjećam - kazala je utučena i izmorena mama Ljubica.

Spominjalo se zataškavanje

Sutkinja je potom pročitala njen iskaz dan još prije 16 godina pri 1. ispitivanju u kojem je izjavila kako su odmah nakon nesreće u njenu kuću dolazili nadležni koji su obećali kako će slučaj odraditi do kraja, no godinama do toga nije došlo.

Pričalo se tada, rekla je, da je krivac sin poznatog riječkog tajkuna i da je slučaj zataškan.

O svemu se, dodala je, tada puno pisalo u najpoznatijim riječkim novinama, no kada je taj isti tajkun preuzeo te novine, prestale su i tekstovi o tome. Spominjala je tada i poznatu riječku poduzetnicu koja joj je rekla da zna krivca i da je slučaj zataškan, kao i odvjetnika kojem se svojedobno obratila za pomoć i koji je rekao da se najprije mora posavjetovati s tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova, nakon čega je dogovorio sastanak u MUP-u.

No onda se, kaže, više nije javljao već je čak negirao da su Filipovićevi ikad bili u njegovom uredu.

- Netko tko je imao nekih saznanja nije se danas odazvao, a ja sam svjesna da bez materijalnih dokaza nema ništa. Žalosno je to da se u našoj državi mladima daje poruka - sjedi u auto, ubij i nećeš biti kažnjen - rekla je nesretna majka osvrćući se na dvoje navedenih svjedoka koji se danas nisu odazvali pozivu suda na svjedočenje.

Ušao u krivi smjer i udario u njih

Podsjetimo, nesreća koja je zavila obitelj Filipović u crno dogodila se sredinom prosinca davne 2006. godine.

Žaja, kojeg se sumnjiči za izazivanje nesreće, upravljao je Renault Cliom kada je kod ulaza na benzinsku postaju Cernik svjesno ušao u suprotni smjer u namjeri da skrati put prema Čavlima.

Na autocesti A6 oduzeo je prednost Toyoti Yaris kojom je upravljala tada 22-godišnja Višnja.

Pokušavajući izbjeći frontalni sudar, djevojka je naglo skrenula udesno, zbog čega se automobil nekoliko puta prevrnuo pri čemu je iz njega ispala sestra Gordana.

Višnja je preminula na mjestu, a njena sestra koji sat kasnije u riječkoj bolnici. Dečki koji su s njima tu noć putovali u Zagreb, srećom su preživjeli.

Vozač Clija, bez zaustavljanja, nastavio je vožnju.

Uhićen nakon 10 godina

Optuženi Žaja uhićen je 10 godina kasnije, na samu godišnjicu njihove pogibije.

Sve te godine, roditelji Filipović obijali su mnoga vrata raznih institucija pokušavajući doznati istinu, tj. krivca za nesreću u kojoj su preko noći ostali bez voljenih kćeri. Oko njihove smrti godinama su se prele razne priče, uključujući i onu da je policija odradila loš početni očevid i zataškala nesreću koju je skrivio sin tajkuna.

Ta priča aktualizirala se 2012. godine, kada se u slučaj umiješala i SOA, koja je dosje o nesreći odnijela u Zagreb.

Rezultata nije dala ni novčana nagrada od 50 tisuća kuna, koju je 2015. godine raspisao MUP.

Konačno, u svibnju 2016., istraga pokrenuta po nalogu bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, rezultirala je Žajinim uhićenjem samo pet mjeseci nakon što su se i njemu nesretni roditelji obratili za pomoć.

Iako se svim srcem borio da dočeka pravdu, otac sestara Dragutin Filipović, nažalost u tome nije uspio. Izmoren od boli, od koje je tijekom godina obolio, preminuo je prije dvije godine ostavivši iza sebe voljenu suprugu sasvim samu, bez ikog od svojih najmilijih.

- Jedina utjeha sad mi je da su njih troje ponovo skupa - izjavila je tada shrvana supruga i majka Ljubica.

Najčitaniji članci