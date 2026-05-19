Potresno svjedočanstvo oca ubijene Maje: 'Ispitivao ju je o septičkoj jami u koju ju je bacio'

Na Županijskom sudu u Osijeku u utorak je započelo suđenje Robertu Rederu (53) iz Osijeka kojega se optužnicom tereti da je ubio i raskomadao svoju suprugu Maju Cvitanović Reder (44) te dijelove njenog tijela bacio u septičku jamu.

Na početku suđenja optuženi je izjavio kako se ne smatra krivim, a njegov odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti rekao je da optužnicu poriču u cijelosti.

U nastavku rasprave saslušan je Damir Cvitanović, otac ubijene Maje.

- Nazvao me Roberto i rekao da je Maja otišla s nekim čovjekom u automobilu. Iz te njegove priče sam odmah shvatio da nešto nije u redu. Rekao mi je da je ostavila osobne dokumente, novčanik i mobitel, i nema je danima. To mi je bilo čudno, jer ako odlaziš od čovjeka, onda nosiš sa sobom ono osnovno. On se danima pravio da ju traži, ispitivao prijatelje, nazivao i mene skoro svaki dan i pitao me da li se ona javljala. Par puta je naletio na mene i u gradu i to mi govorio. Vidio sam ga jedan dan u gradu, hodao je sa štakama. Rekao mi je tada: "Znaš da sam ju volio". Rekao je to u prošlom vremenu i tu mi je sinulo da ju je sigurno ubio. Rekao sam policiji da pretraže njegov auto, kuću i prostore oko kuće, ali oni su to radili dosta traljavo. Rekli su mi da su sve pregledali i nisu ništa našli, a kasnije se ispostavilo drugačije. Kada sam vidio njegovo dovođenje na sud, hodao je bez problema i bez štaka - kazao je žrtvin otac Damir.

Rekao je kako zna da je Roberto Maju godinama fizički i psihički zlostavljao, te da je ona više puta zbog toga bježala kod bake, moje majke. Jednom ju je izudarao šakama toliko da je morala ići na šivanje oka i lica. Od tada joj to oko nije funkcioniralo kako treba.

- Tukao ju je kao muškarca, šakama - rekao je tada i dodao.

- Žalila mi se na njega, govorila da nije normalan, da ne može više s njime i da će ga ostaviti. No, kada god bi otišla od njega, on bi ju išao tražiti, moliti da se vrati. Ona bi se vratila. Kada sam ju posljednji puta vidio, 1. kolovoza prošle godine, rekla je da će ići kod odvjetnice podnijeti zahtjev za rastavu. Ispričala je da je on pobjesnio kada mu je priopćila da želi rastavu; da su se prvo posvađali, a ona ju je navečer istukao. Prijetio joj je i rekla je da ga se boji. Dva dana poslije toga je navodno nestala. Tada sam joj dao nešto novca - dodao je otac ubijene Maje.

Tata Damir je ispričao o razgovoru koji je vodio s bivšom suprugom na dan kada su doznali da su kćerini ostaci pronađeni u septičkoj jami.

Tenja: Policija i forenzičari u kući žene za koju se sumnja da je ubijena i bačena u septičku jamu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ona mi je ispričala da ju je Roberto, par dana prije, ispitivao što se može usipati u septičku da se spriječi intenzivan smrad, da li je njihova septička povezana sa susjedovom ili s kanalizacijom, te kako se prazni sadržaj septičke jame. To dovoljno govori - dodao je.

Damir Cvitanović je u istrazi još rekao i da su Roberto i Maja, nakon što su se vjenčali, u početku živjeli u dvorišnoj kući njegovih roditelja u Osijeku u Retfali. Roberto je ubrzo završio u zatvoru u kojemu je bio 3-4 godine, a dok njega nije bilo nju je pokušao napastvovati njegov otac zbog čega je ona bježala od kuće.

- Tada je moja bivša supruga pronašla kuću u Tenji i pomogla je kćerki kupiti tu kuću. Kada je Roberto izašao iz zatvora, došao je k njoj u kuću u Tenji - rekao je tata dodajući kako nije bio zadovoljan Majinim načinom života jer je godinama konzumirala alkohol i droge, uništavala si zdravlje i zbog toga nije bila sposobna raditi i uzdržavati se.

- On je izašao iz zatvora nekih par mjeseci prije nego će se dogoditi ovaj događaj. Oni su oboje osuđeni, zajedno su bili u zatvoru u Požegi, ali je ona puštena prije njega. Bili su osuđeni za krađe - rekao je tata. Nije znao odgovoriti na pitanja sutkinje da li je Maja odlazila nekim drugim ljudima, osim kod bake.

Branitelj optuženog je istaknuo kako je svjedočenje oca žrtve sporno u dijelu u kojem govori o sukobima između supružnika te da on ne zna oko čega su se događale svađe i obračuni.