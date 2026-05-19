Raskomadao suprugu i bacio je u septičku jamu: Krenulo je suđenje monstrumu iz Tenje...

Na Županijskom sudu u Osijeku započelo je suđenje Robertu Rederu (53) iz Osijeka kojega se optužnicom tereti da je ubio i raskomadao svoju suprugu Maju Cvitanović Reder (44) te dijelove njenog tijela bacio u septičku jamu.

Sud je utvrdio da je Reder ugostitelj po zanimanju, vojni umirovljenik, otac dvoje djece od kojih je jedno punoljetno, a drugo dijete, koje je imao s ubijenom Majom, oduzeto im je i smješteno u udomiteljsku obitelj. Ranije je osuđivan i bio u zatvoru.

Osijek: Početak suđenja Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Optuženom je potom pročitana optužnica u kojoj stoji da ga se sumnjiči da je neutvrđenog dana u periodu od od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. godine u obiteljskoj kući u Ulici Matije Vlačića Tenji, nakon što mu je Maja rekla da ga želi napustiti i razvesti se od njega jer ju psihički i fizički zlostavlja, uzeo oštar predmet i njime joj zadao više rana po tijelu. Nakon toga ju je isjekao na dijelove i bacio u septičku jamu u dvorištu kuće u kojoj su živjeli. Od svih dijelova tijela pronađeni su tek neki, i to lijevo i desno stopalo, nožni prst te nekoliko komada kože.

Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo teškog ubojstva.

Na pitanje da li se osjeća krivim optuženi Reder je rekao da se ne smatra krivim, a njegov odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti rekao je da optužnicu poriču u cijelosti.

"Maja mu je bila supruga, ne poriče da su na adresi u Tenji u septičkoj jami pronađeni navedeni dijelovi ljudskog tijela; optuženik poriče da je psihički i fizički zlostavljao suprugu, poriče da ju je usmrtio na način kako mu se stavlja na teret optužnicom, kao i da je u septičku jamu u dvorištu kuće ubacio dijelove tijela koji se navode u optužnici" rekao je odvjetnik.

Tužitelj je, u prijedlozima dokaznog postupka, naveo čitav niz dokaza kojima namjeravaju dokazati krivnju Redera za ubojstvo supruge. Među ostalima je naveo kako su u unutrašnjosti kuće pronađeni su mnogi tragovi krvi s DNA žrtve, kemijski tragovi koji upućuju na pokušaje uklanjanja i pranja krvi, također i 22 noža te sjekirice za meso.

"U istrazi se branio šutnjom. Imamo zapisnik iz policije u kojemu stoji prijavljen nestanak Maje Cvitanović Reder 6. kolovoza, gdje je navedeno da nije sa sobom ponijela osobne dokumente kao ni mobitel. Zapisnik iz policije iz kojega je vidljivo da je Reder prijavio policiji da mu je nepoznata muška osoba boravila u dvorištu, nakon čega su u septičkoj jami pronađeni dijelovi tijela.

Nalaz psihijatrijskog vještaka koji kaže da je Reder u trenutku počinjenja djela bio sposoban razumjeti djelo, ali je bio smanjeno ubrojiv, no ne bitno. Sudu će biti prikazani i zapisi iz mobitela žrtve kao i mnoštvo drugih nalaza" navodio je tužitelj dodajući i imena svjedoka koje namjeravaju pozvati na sud.

"Ne protivimo se izvođenju tih dokaza, ali tražimo da se optužba očituje što proizlazi iz materijalnih dokaza; primjerice na što ukazuju oduzeta 22 noža i ostali dokazi koje navode. Suglasni smo s neposrednim saslušanjem svjedoka i vještaka. Očekujemo da se vještaci očituju o tome koliko su stari tragovi krvi koji su pronađeni u obiteljskoj kući Rederovi i koji su izuzeti očevidom. Smatramo da predloženi dokazi nemaju nikakve veze s njime i djelom koje je počinjeno. Imamo njegovu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo da on nije bio u stanju počiniti djelo koje mu se stavlja na tereti jer se u to vrijeme liječio u bolnici, teško kretao i za hodanje koristio štake" kazao je njegov odvjetnik.

Suđenje se nastavlja izvođenjem dokaza.