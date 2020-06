Potvrđen sraz Plenkija i Bere: 'Sad će birači vidjeti koja je razlika između njih dvojice'

<p>RTL televizija donosi kako će, po svemu sudeći, prvo sučeljavanje čelnika HDZ-a i SDP-a, <strong>Davora Bernardića</strong> i <strong>Andreja Plenkovića</strong> biti na RTL-u u ponedjeljak, 29. lipnja u 20 sati.</p><p>Očito se Bero predomislio jer je do sad obijao HRT i Novu TV zbog čeka je izazvao salvu prozivki na društvenim mrežama. Tako je ministar prometa <strong>Oleg Butković</strong> je ustvrdio da se "Bernardić, izgleda, uplašio". </p><p>Bernardićev stožer odbijao je do sad pozive na sučeljavanje, a čini se kako</p><p>Sučeljavanje je za RTL komentirao i potpredsjednik HDZ-a<strong> Branko Bačić</strong>.</p><p>- Još je dosta do 29. lipnja. Rekao bih da je već bilo predviđeno nekoliko sučeljavanja, od kojih je Bernardić odustao i pobjegao. Meni je to neshvatljivo, da četiri godine čekate parlamentarne izbore, očekujete sraz s političkom suparnikom, kad trebate izložiti programe, pa i napasti političkog suparnika, vi to izbjegavate. I već od dva sučeljavanja odustajete. Premijer će se vrlo rado sučeliti s Bernardićem. U tom smislu je neshvatljivo da vođa Restart koalicije nije u stanju doći, raspraviti i sučeliti svoje stavove. To će biti najbolja prigoda da birači vide kolika je razlika između Plenkovića i Bernardića. Birači će odlučivati hoće li iduće četiri godine voditi Bernardić ili Plenković. Čak i oni koji će birati Škoru, trebaju znati da će ustvari dati glas Bernardiću - rekao je Bačić.</p>