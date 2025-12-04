Potvrđena optužnica protiv bivše učiteljice zbog ubojstva vlastite majke na Vrbanima

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv M.K. (62) za teško ubojstvo vlastite majke u njenom stanu na Vrbanima u ožujku. Cijelo ovo vrijeme se nalazi u istražnom zatvoru. Kako smo već pisali, neslužbeno se doznaje da je riječ o osobi s teškom psihičkom bolesti koja nije bila pod kontrolom, pa je pitanje hoće li mediji i javnost uopće smjeti pratiti suđenje zbog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Podsjetimo, ženi se na teret stavlja da je došla majci u posjet i zadavila ju. Od šokiranih stanara se doznaje kako je ubijena živjela sama godinama, a s obzirom na dob bila je u vrlo dobrom fizičkom stanju. Kći bi joj povremeno dolazila u posjet, prije nekih desetak dana čak je majci ostavila psa na čuvanju, dakle okolina nije primijetila da su odnosi među njima narušeni niti je ikad intervenirala policija.

Optužena je inače bila učiteljica u jednoj od zagrebačkih osnovnih škola, a na proteklim izborima za Hrvatski sabor bila je na 6. mjestu na listi RF-a za izbor zastupnika u I. izbornoj jedinici, no kao i čitava stranka, nije prošla izborni prag. Radnička fronta referirala se u ponedjeljak na medijsko izvještavanje o ovom slučaju, poručivši kako je riječ o zločinu u sferi privatnog, koji ni na koji način ne može biti povezan sa stranačkim djelovanjem.