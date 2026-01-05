Obavijesti

ZLOČINI U ŽEPČU

Potvrđena optužnica protiv Mirsada Šestića: Terete ga za ratne zločine nad Hrvatima

Mladen iz Golubinje kod Žepča planira napraviti restoran u vlaku te izložiti svoje oldtimere

Bivši zapovjednik Armije BiH tereti se za ratne zločine u Žepču 1993., uključujući ubojstvo 13-godišnje djevojčice

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u ponedjeljak optužnicu protiv zapovjednika bošnjačke Armije BiH Mirsada Šestića zbog ratnih zločina koje su počinili pripadnici njegove postrojbe na području Žepča u središnjem dijelu BiH u ljeto 1993. godine, što uključuje i ubojstvo 13-godišnje djevojčice. 

Šestić, bivši zapovjednik Druge bojne 303. brdske brigade Armije BiH, tereti se da je 16. kolovoza 1993. zapovijedio napad na mjesto Kiseljak u općini Žepče, tijekom kojeg su njegovi vojnici ubili šest hrvatskih civila, uglavnom starije dobi. Među žrtvama su bile dvije žene i trinaestogodišnja djevojčica, dok su tri žene hrvatske nacionalnosti ranjene.

Optužnica državnog Tužiteljstva BiH ga dodatno tereti da je zapovijedio zatvaranja civila radi razmjene za zatočene pripadnike Armije BiH, te za formiranje "živog štita" od oko dvadeset civila, uključujući maloljetnike i djecu, svjestan da bi to moglo dovesti do njihovih smrti ili ranjavanja.

Šestić se optužuje i za zarobljavanje, zlostavljanje i nanošenje tjelesnih ozljeda zarobljenome novinaru koji je tada bio na službenoj dužnostislužvenu, navodi se u priopćenju Suda BiH. 

